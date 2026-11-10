Baja costo de la delincuencia a empresas, pero aún supera los 115 mil mdp

La inseguridad y la delincuencia representaron un costo de 115 mil 100 millones de pesos para las empresas mexicanas durante 2025, una disminución de 9 mil 200 millones respecto a 2023, aunque la cantidad todavía equivale al 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 revela que los establecimientos destinaron 58 mil 900 millones de pesos a medidas de protección, mientras que las pérdidas económicas por hechos delictivos representaron aproximadamente 56 mil 200 millones.

Esto significa que, por cada 10 pesos que costó la inseguridad al sector privado, poco más de cinco correspondieron a acciones preventivas.

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Durante 2023, la afectación total alcanzó 124 mil 300 millones de pesos, por lo que el monto de 2025 refleja una reducción de 7.4 por ciento. Los recursos destinados a prevenir delitos también disminuyeron, al pasar de 67 mil 200 millones a 58 mil 900 millones, una diferencia de 8 mil 300 millones entre ambos ejercicios.

Por establecimiento, el costo promedio nacional pasó de 54 mil 451 pesos en 2023 a 44 mil 560 durante 2025. La disminución equivale a 18.2 por ciento y el Inegi la identifica como estadísticamente significativa.

Este indicador contempla tanto las pérdidas provocadas por actividades delictivas como los gastos que realizan los negocios para protegerse.

Ante los riesgos de la delincuencia, alrededor de una de cada cuatro empresas instaló alarmas o cámaras de videovigilancia, una proporción similar a la que reforzó sus establecimientos con cerraduras y candados.

Otros negocios optaron por modificar puertas y ventanas, colocar rejas, contratar seguros o recurrir a servicios de seguridad privada.

El INEGI estimó que, en 2025, 1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, es decir 25.9% de las unidades económicas del país.



Durante el mismo periodo, se registraron 3 millones de delitos vinculados a las 1.4 millones de unidades económicas víctimas. Esto… pic.twitter.com/I15sXND9pw — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 10, 2026

Grandes empresas enfrentan los mayores costos por inseguridad

El costo de la delincuencia también varió según el tamaño de los negocios. Las grandes empresas enfrentaron pérdidas y gastos de protección por un promedio de 1.3 millones de pesos, casi tres veces más que las medianas. En contraste, las pequeñas reportaron 151 mil 900 pesos y las micro, 25 mil 505.

La industria enfrentó los mayores costos por inseguridad, con un promedio superior a 90 mil pesos por establecimiento, más del doble de lo registrado en el comercio. En contraste, el sector servicios redujo su afectación económica casi una tercera parte respecto a 2023, una disminución que el Inegi considera estadísticamente significativa.

Delincuencia obliga a negocios a modificar operaciones y cancelar inversiones

Además de las pérdidas y los desembolsos para protección, la delincuencia modificó las actividades de los establecimientos. A escala nacional, 19.2 por ciento dejó de manejar efectivo o redujo su utilización al mínimo, mientras que 17.6 por ciento recortó horarios de producción o comercialización de bienes y servicios.

El impacto también alcanzó a los proyectos empresariales. Cerca de uno de cada siete negocios, equivalente a 14.5 por ciento, canceló planes de crecimiento o inversión como consecuencia de haber sufrido algún delito o para evitar convertirse en víctima.

Otro 8.2 por ciento dejó de realizar operaciones comerciales con otras compañías y 5.7 por ciento suspendió rutas de distribución o venta de productos.

Tabasco registra mayor afectación en actividades comerciales

Tabasco registró algunas de las mayores proporciones de establecimientos que modificaron sus operaciones. En esa entidad, casi uno de cada tres canceló proyectos de expansión, con 32.1 por ciento, más del doble del promedio nacional. Además, 41 de cada 100 redujeron sus horarios de actividad, frente a alrededor de 18 en el conjunto del país.

Esta entidad también alcanzó 49.5 por ciento de unidades económicas que dejaron de utilizar dinero en efectivo o limitaron su manejo, mientras que dos de cada 10 suspendió rutas comerciales, una proporción superior a tres veces el promedio nacional.

La delincuencia afectó a una de cada cuatro empresas mexicanas durante 2025, una proporción menor a la registrada dos años antes.

El Inegi estimó que un millón 400 mil establecimientos sufrieron algún delito, aunque muchos enfrentaron más de un hecho. En total, el organismo contabilizó tres millones de incidentes, con un promedio de poco más de dos por cada negocio víctima.

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MSL