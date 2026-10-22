Sheinbaum destaca crecimiento de la actividad económica de 3.7% anual en septiembre, según el IOAE del Inegi

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estimó un crecimiento anual del 3.7 por ciento para septiembre de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El dato del 3.7 por ciento es muy bueno, muy muy bueno, y habla de lo que hemos venido platicando en esta conferencia, que el segundo semestre del 2026 íbamos a ver mayor crecimiento económico”.

“Que lo que nos importa no solo es el crecimiento, sino que se distribuya la riqueza, buen empleo, bien remunerado y el desarrollo de las distintas zonas de nuestro país. Pero es un dato muy muy bueno, y muestra inversión pública e inversión privada, los dos”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Agregó que el IOAE también presentó un aumento mensual de agosto a septiembre de 2026 del 0.1 por ciento.

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