Marina refuerza seguridad en Juchitán por lucha del narco que pelea plaza tras caída de ‘El Cromo’

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México por conducto de la Décima Región Naval, informa que, en el marco de la Estrategia Baluarte Istmo Pinotepa, se han reforzado las acciones de seguridad y vigilancia en las regiones de Oaxaca con mayor incidencia delictiva, mediante el despliegue coordinado de personal naval y recursos operativos y tecnológicos para contribuir a la prevención del delito y al mantenimiento del orden público.

Así la dependencia federal reforzó la seguridad en Juchitán, Oaxaca, por la lucha de grupos del narco que pelean plazas tras el arresto de Iván “N”, alias “El Cromo”.

Para el desarrollo de estas acciones, se cuenta con el despliegue de personal naval con presencia en Ciudad Ixtepec, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero Avendaño, Salina Cruz, Santa María Huatulco, Santiago Pinotepa Nacional y otras localidades estratégicas de la entidad, a fin de fortalecer las capacidades de vigilancia, reconocimiento y respuesta operativa.

En este contexto, ayer personal naval en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía del Estado de Oaxaca al efectuar recorridos en el municipio de Juchitán, lograron la detención de siete presuntos infractores de la ley, a quienes les fue asegurada una arma larga, 11 cargadores de diferentes calibres, 269 cartuchos útiles de diferentes calibres, así como más de 90 dosis de presunta droga con características de la marihuana y del cristal, así como dos básculas grameras y equipo de comunicaciones.

Las personas detenidas, a quienes les fueron leídos sus derechos, así como la presunta droga y efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad, prevenir conductas delictivas y contribuir a la tranquilidad y bienestar de la población oaxaqueña.

Te puede interesar:

- Hace IMSS nueva oferta de alza de 8% y sindicato acepta; disidencia marcha

- Recupera Gobierno 48.4 mmdp con combate a huachicol fiscal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR