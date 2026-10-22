Vinculan a proceso a Iván ‘N’, alias ‘El Comandante Cromo’

Un juez federal vinculó a proceso a Iván “N’, alias “El Comandante Cromo”, presunto líder de la organización criminal “Los Cromos”, que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud.

“El Comandante Cromo” fue detenido hace unos días por las Fuerzas Federales y es considerada uno de los principales generadores de violencia en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Autoridades federales lo relacionan con actividades de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, secuestros y homicidios en la región, con presencia en Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

La detención se vincula con las investigaciones relacionadas con la estructura delictiva a la que supuestamente pertenece Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán, detenido por probables delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

“El Comandante Cromo” cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, su organización está señalada en las investigaciones por participación del homicidio de una niña de cuatro años de edad, ocurrido en Juchitán. También se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura.

La FGR aportó datos de prueba por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

El agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los argumentos para obtener la vinculación a proceso.

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplirá en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Asimismo, se fijó plazo de un mes para la investigación complementaria.

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