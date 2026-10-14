Fuerzas federales arrestan a Iván ‘N’, alias ‘El Cromo’, vinculado con el CJNG: Omar García Harfuch

Como resultado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y de CNI, en Guadalajara, Jalisco, fue detenido Iván “N”, alias “El Cromo”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Los Cromos”, vinculado con el CJNG y relacionado con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

La detención fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El detenido, agregó Omar García Harfuch, cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia.

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“Asimismo, su organización está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el cobarde homicidio de una niña de apenas cuatro años de edad, ocurrido en Juchitán. Se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura”, dijo el mando de Seguridad federal en su cuenta de redes sociales.

Esta detención da continuidad a las investigaciones que permitieron, el pasado 23 de septiembre, detener a Miguel “N”, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, ya otro integrante de esta estructura criminal, por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.… pic.twitter.com/W4h0ZsLrxt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 14, 2026

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FGR