Suman más de 70 mil detenciones en sexenio de Sheinbaum: Omar García Harfuch

Más de 70 mil personas, involucradas en la comisión de delitos de alto impacto, han sido detenidas en los dos años del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2026 se logró la captura de 70 mil 571 personas; además, se han asegurado 36 mil 303 armas; 569.9 toneladas de droga y se han desmantelado dos mil 792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

Entre las detenciones relevantes de las últimas semanas destacó la captura de Eliseo “N” a quien se responsabiliza de un ataque a elementos de seguridad en Acapulco, Guerrero, además de que se le identifica como uno de los principales extorsionadores del mercado central y a quien se le encontraron vínculos con la banda de ‘Los Rusos’.

Con esta detención, suman siete detenidos relacionados con la extorsión en este punto turístico.

El secretario extendió un reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado, por la colaboración mostrada para concretar estas operaciones.

Omar García Harfuch, titular de SSPC. ı Foto: Captura de pantalla.

Además, se destacó de 93 toneladas de cocaína aseguradas en costas mexicanas, entre las que se encuentra la operación realizada en Huatulco, donde la Secretaría de Marina interceptó una embarcación con seis tripulantes que transportaba mil 300 kilos de cocaína.

Otra captura destacada por el funcionario fue la de Ivan ‘N’, “El Tanque”, operador regional del CJNG, con influencia en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Puebla, además de que era investigado desde 2015 por el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea en Jalisco, donde murieron elementos del Ejército.

En cuanto a las operaciones en el Estado de México, se consiguió la captura de Michel N, operador regional de la Familia Michoacana y a quien se le atribuye principalmente el delito de extorsión.

Sobre la estrategia nacional para combatir este delito, las operaciones han llevado a la captura de dos mil 170 criminales.

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FGR