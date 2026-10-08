Harfuch destaca 33 detenidos por asesinato de Carlos Manzo y captura de presunto autor intelectual

Los avances en el caso del alcalde de Uruapan y la captura de los autores del ataque en Jalisco fueron expuestos por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Al término de su comparecencia a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 33 personas han sido detenidas por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, entre ellas quien es señalado como el principal autor intelectual del crimen.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se conformó un grupo especial de investigación en coordinación con las autoridades de Michoacán para esclarecer el asesinato del edil.

Harfuch destacó la captura en Jalisco de “El R1”, identificado por las autoridades como el presunto autor intelectual del homicidio, quien fue detenido luego de un enfrentamiento con agentes federales y elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

De acuerdo con el secretario, entre los detenidos también hay integrantes de la célula que habría dado seguimiento y ejecutado el ataque contra el alcalde, así como personas cercanas a Manzo que presuntamente filtraban información a integrantes de la delincuencia organizada.

Respecto a la petición de la alcaldesa Grecia Quiroz para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación, Harfuch señaló que corresponderá a la propia Fiscalía determinar si asume el caso.

Niega presencia de exmilitares mexicanos vinculados con Ucrania

Cuestionado sobre los señalamientos de autoridades rusas acerca del supuesto reclutamiento de exmilitares mexicanos para combatir o recibir entrenamiento en Ucrania, García Harfuch negó que existan registros que confirmen esa versión.

“No tenemos ningún exmilitar mexicano como tal que esté relacionado con entrenamiento en drones o armamento”, sostuvo.

Sin embargo, precisó que las autoridades mexicanas, con apoyo de Colombia, sí han detectado el ingreso al país de personas procedentes de esa nación sudamericana que cuentan con antecedentes relacionados con Ucrania.

Huachicol: Marina denunció sus propias redes de corrupción

En otro de los temas abordados después de su reunión con los coordinadores parlamentarios, el titular de la SSPC defendió los avances de la estrategia contra el robo de hidrocarburos y destacó los decomisos y detenciones de integrantes de redes dedicadas al llamado huachicol.

Harfuch reconoció que las investigaciones han alcanzado a marinos, empresarios y presuntos integrantes de organizaciones criminales, y destacó que fue la propia Secretaría de Marina la que presentó denuncias internas para que las autoridades pudieran proceder legalmente contra integrantes de esas redes.

Sobre los 10 millones de litros de combustible asegurados en distintos operativos, confirmó que se encuentran bajo resguardo formal de la Fiscalía General de la República.

El funcionario también aseguró que existe un intercambio permanente de información con agencias de Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales, aunque subrayó que esta cooperación se desarrolla dentro de los límites establecidos por la Constitución y bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

Preparan blindaje para elecciones de 2027

De cara a los procesos electorales, García Harfuch informó que la SSPC mantiene reuniones de trabajo con el Instituto Nacional Electoral (INE), la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para identificar los llamados “focos rojos” en el territorio nacional.

El objetivo, explicó, es anticipar escenarios de riesgo y coordinar acciones con las policías y fiscalías estatales antes de que comiencen los procesos electorales.

El tema cobra relevancia ante la preocupación expresada por legisladores durante la comparecencia privada sobre una eventual injerencia del crimen organizado en las elecciones de 2027.

Ante las versiones sobre una eventual aspiración política del secretario rumbo a 2030, García Harfuch rechazó que actualmente exista una agenda personal en ese sentido y aseguró que su responsabilidad al frente de la seguridad nacional no le permite distraerse en proyectos políticos.

“La tarea que me dio la presidenta no permite una agenda paralela. Sería una falta de respeto para las víctimas y para mis compañeros que están trabajando en todo el territorio nacional”, afirmó.

Con ello, el funcionario buscó cerrar las especulaciones sobre una eventual candidatura y enfatizó que su prioridad es mantener la estrategia de seguridad y el combate a las organizaciones criminales.

La comparecencia de García Harfuch ante la Jucopo se realizó a puerta cerrada como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un contexto marcado por los recientes casos de violencia política y criminal, el combate al huachicol y la preparación de las instituciones de seguridad para los comicios de 2027.

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JVR