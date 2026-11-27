México y Estados Unidos revisaron el incremento de las operaciones militares simultáneas en la frontera común, conocidas como “operativos espejo”, durante una visita oficial que los titulares de las Fuerzas Armadas mexicanas realizaron a instalaciones castrenses estadounidenses en Arizona.

El encuentro tuvo lugar del 16 al 18 de noviembre en la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, en Tucson, donde el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina (Semar), sostuvieron reuniones con el comandante del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, general Guillot.

La agenda de trabajo incluyó la revisión del Plan Anual de Actividades 2027, que contempla el intercambio de capacitación técnica como parte de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, por sus siglas en inglés), además del seguimiento a las iniciativas conjuntas en materia de seguridad marítima, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

“Se fortalece la coordinación bilateral mediante el desarrollo de programas de adiestramiento, cursos de capacitación, procedimientos y ejercicios de entrenamiento orientados a incrementar las capacidades y el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas de ambos países”, manifestó Ricardo Trevilla Trejo.

Por su parte, Raymundo Pedro Morales Ángeles destacó “la importancia del diálogo para hacer frente a desafíos comunes, mediante la cooperación, el adiestramiento y la coordinación entre las Fuerzas Armadas de ambos países”.

Desde la representación estadounidense, el general Guillot sostuvo que ambas naciones mantienen una “alianza de defensa vital y duradera, basada en valores compartidos y respeto mutuo”, al tiempo que destacó la relevancia de los encuentros periódicos entre los mandos castrenses para fortalecer la compatibilidad operativa y la seguridad regional.

La visita a Arizona dio continuidad a los acuerdos que los tres mandos castrenses alcanzaron del 19 al 22 de julio pasado en el puerto de Veracruz, donde abordaron el intercambio de inteligencia, el empleo de drones, las operaciones simultáneas en la frontera y los esquemas de adiestramiento militar.

Entre los asuntos que discutieron en territorio mexicano figuraron las acciones de vigilancia contempladas en la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI, por sus siglas en inglés). Dicho encuentro formó parte de los mecanismos de cooperación bilateral que ambas naciones mantienen desde 2016.

Respecto a la colaboración entre las dos naciones, las autoridades mexicanas refrendaron los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, así como el respeto a las decisiones y los territorios soberanos.

Los datos oficiales no precisaron cuántas operaciones espejo contempla el incremento que revisaron los mandos militares, las fechas para su ejecución ni el número de efectivos que participarían en estas acciones.

Se informa que uno de los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo que celebraron los titulares de Defensa y de Marina con el Comandante del Comando Norte de los E.U.A. y del Comando de Defensa Aeroespacial, del 19 al 22 de julio de 2026 en el Puerto de Veracruz, Veracruz,… pic.twitter.com/fbnjPvUuZ9 — @Defensamx (@Defensamx1) November 27, 2026

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FGR