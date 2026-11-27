Oaxaca, Oaxaca. — La función jurisdiccional se materializa mediante la capacidad de escuchar, de la actualización constante de conocimientos y de la capacidad para responder a quienes acuden a los tribunales buscando la restitución de sus derechos, expresó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa.

En la inauguración del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), Esquivel Mossa señaló que este tipo de actividades inciden en a función de las y los juzgadores pues permiten compartir experiencias, perspectivas y desafíos actuales que enfrenta la justicia administrativa en el país.

Acompañada por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, la ministra Yasmín Esquivel -quien es presidenta honoraria de la Asociación-, afirmó que un verdadero Estado de Derecho requiere ética, técnica, profesionalismo y autocrítica, además de que los avances tecnológicos están impulsando el cambio dentro de los tribunales.

Asimismo, señaló que quienes han decidido dedicar su vida a la judicatura, deben hacerlo con vocación y avanzar asumiendo que la excelencia profesional es una exigencia diaria que demanda sabiduría para interpretar las leyes, humildad para reconocer límites, integridad inquebrantable para resistir presiones, y sobre todo una ética impecable para dictar las resoluciones que el derecho y la justicia exijan.

Durante el Congreso Nacional se abordarán temas como la gobernanza pública, la inteligencia artificial y la modernización de las instituciones impartidoras de justicia; y estuvieron presentes en la inauguración: el consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vázquez Sagrero; la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, Cruz Itzel Espinosa Rojas; el presidente de la AMTRIJA, Andrés Ángel Aguilera Martínez; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva Gálvez; representantes del ejecutivo, legisladores, académicos, jueces y magistrados, así como integrantes de la Asociación.

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FGR