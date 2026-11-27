Fuerzas federales capturaron a Jonathan Alexis “N”, alias “La Rana”, identificado como presunto líder de una célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en territorio jalisciense y entidades vecinas.

El supuesto operador criminal, a cuya organización las autoridades atribuyen homicidios y actividades de narcomenudeo en la región, fue detenido en Ocotlán, municipio donde en las últimas dos semanas las fuerzas armadas han sostenido enfrentamientos importantes con integrantes del CJNG.

Su detención derivó de una investigación por posibles delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en materia de hidrocarburos, así como acopio y tráfico de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como parte de las indagatorias, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Marina (Semar), intervinieron tres propiedades.

Durante las diligencias, los agentes aseguraron seis vehículos, un dron, dos armas de fuego, una caja de cartuchos, una máquina contadora de billetes, diversos dispositivos y dinero en efectivo, cuyo monto permanece pendiente de cuantificar, además de dos prendas con referencias a un grupo delictivo.

La captura de Ramírez García ocurre 15 días después de que integrantes del CJNG protagonizaron un enfrentamiento con efectivos del Ejército Mexicano en ese mismo municipio, el cual dejó dos presuntos agresores muertos, un militar y una civil heridos, así como un hombre de nacionalidad hondureña detenido.

Cuatro días después de aquella confrontación, el 16 de noviembre, la FGR informó sobre el aseguramiento de 18 automóviles, municiones, equipo táctico y una propiedad en la colonia Riveras de Zula, en Ocotlán, por su probable relación con una organización criminal.

Hasta ahora, las instituciones federales no han precisado si existe algún vínculo entre esos acontecimientos y las actividades que atribuyen a “La Rana”, tampoco han revelado el número de homicidios que investigan como parte de las operaciones de la célula que presuntamente encabeza.

Por lo pronto, el Ministerio Público Federal mantiene bajo su disposición al detenido y los bienes incautados, mientras integra los elementos que permitirán determinar su situación jurídica.

En Ocotlán, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con @SSPCMexico y @SEMAR_mx, ejecutaron cateos en tres domicilios y detuvieron a Jonathan “N”, alias “La… pic.twitter.com/lCucGzIVUo — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 27, 2026

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