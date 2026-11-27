Ante las quejas de la oposición por la fórmula que permitió al bloque de la 4T dominar ambas cámaras del Congreso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les sugirió presentar una reforma a la ley electoral después de los comicios del 2027 y esperar a ver si procede.

“¿Quieren cambiar la ley electoral? Pues espérense a después de la elección del 2027 y propongan lo si es que procede y si es que los partidos políticos en ese momento deciden que se requiere una reforma electoral”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo este viernes en Palacio Nacional.

El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum Pardo fue luego de que la oposición retomó acusaciones acerca de una sobrerrepresentación de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados y el Senado, de la que responsabilizan a las autoridades electorales a las que exigen que la distribución de lugares en el Poder Legislativo, obtenidos por la vía plurinominal, se guíe por coalición y no por partido político.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la distribución de los cargos legislativos ha obedecido a lo que dicta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que la asignación se base en un cálculo de los votos obtenidos por cada instituto político, mas no por sus alianzas para formar bloques entre sí, como el que hoy conforma la 4T.

Incluso Claudia Sheinbaum Pardo proyectó durante su conferencia matutina un fragmento de la sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), donde su anterior presidente, Lorenzo Córdova Vianello, explica que la asignación de los lugares por la vía plurinominal es por partido.

“Este vídeo es muy bueno, porque él mismo reconoce que la representación proporcional es por partido político”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo también criticó que otros exconsejeros hoy cuestionen la conducción de los próximos comicios, pues además los acusó de haber permitido fraudes electorales, la concentración de poder y las contrataciones irregulares mientras estuvieron a cargo del Instituto.

“Ellos tienen la visión de que cuando ellos estuvieron en el INE funcionaba perfecto esa es su visión esa es la visión de Ugalde responsable del fraude electoral del 2006 la visión de Lorenzo Córdova es que el INE funcionaba maravillosamente cuando él era el presidente del INE sin nada más que durante toda esa época también hubo primero una concentración de poder tremenda porque ellos nombraron a todos los consejeros estatales de la soples. Y segundo, permitieron que se generara este duopolio en la producción de material electoral”, declaró.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en señalarlos de pretender una deslegitimación a las elecciones del próximo año, por ver que el partido en el que algunos colaboran, como Somos, no despega en las preferencias entre la población.

“El objetivo en el fondo de deslegitimar al actual Instituto Nacional Electoral pues es poner en duda la elección del 27, ¿por qué? Pues porque vean las encuestas, ellos forman un nuevo partido político, todos, y tiene el 1 por ciento de reconocimiento en las encuestas. En el país los partidos de oposición tienen un reconocimiento muy bajo, entonces en vez de buscar el voto popular, construyendo un proyecto de nación, que para eso está en las elecciones, lo que buscan es deslegitimar una elección”, acusó.

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FGR