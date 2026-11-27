El Gobierno de México presentó una queja formal ante la administración de Donald Trump, en contra de la línea telefónica que la Administración para el Control de Drogas (DEA) habilitó para recibir denuncias contra el Cártel de Sinaloa y presuntos funcionarios vinculados.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la queja fue expuesta por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, ante el embajador de la Unión Americana en México, Ronald Johnson, quien solamente dijo que revisaría el asunto.

“Se comunicó el secretario de relaciones exteriores con el embajador en México siendo una queja formal de esta situación y el embajador dijo que lo iba a revisar”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que más que buscar la influencia de México sobre las decisiones que Washington toma, el papel de su administración es defender la soberanía del país y eso es lo que se ha remarcado en los acercamientos entre ambos gobiernos.

“Y hemos dejado muy claro en la relación con Estados Unidos que la relación es de coordinación y no de subordinación y que hay soberanía territorial y de todo tipo en la defensa de México y que la relación es de coordinación y de cooperación. Esa siempre ha sido nuestra posición”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Por ello, señaló, cuando ocurren situaciones como la habilitación de la línea de la DEA, su gobierno tiene la obligación de exponer su postura, dentro de la cual reiteró que Estados Unidos tiene que hacerse cargo de lo que ocurre en su territorio, porque temas como el consumo de drogas no son responsabilidad exclusiva de México.

“Es muy importante que Estados Unidos trabaje en su territorio. En todas las áreas, desde la atención a las causas, es decir, el consumo de drogas en Estados Unidos. Y lo que tienen que hacer como sociedad y como gobierno para disminuir ese consumo que tiene que ver con las relaciones, los valores”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Incluso citó comentarios de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien en su libro Pueblo refirió que la Unión Americana se constituyó con base en una visión materialista y la asociación de la felicidad con el dinero y la acumulación, mientras que los mexicanos lo hicieron a partir de la conservación de los valores culturales, familiares y de la comunidad.

Reiteró que el gobierno de Donald Trump debe de atender no sólo el consumo sino también la distribución de las drogas y los grupos delincuenciales que también operan del otro lado de la frontera, mientras que respecto a México lo que debe de cuidar es su colaboración y respetarlo.

“Estados Unidos tiene una responsabilidad con su población, que es la atención del consumo de drogas y también la parte que tiene que ver con la detención de los carteles de la droga que operan en Estados Unidos, porque como hemos dicho muchas veces, ¿quién distribuye el fentanilo y otras drogas? ¿Quién lo vende? ¿Dónde se lava ese dinero? Eso es algo que ellos tienen que resolver. Y en la relación con México, la cooperación”, señaló.

Enfatizó que no se puede responsabilizar sólo a México, ya que de este lado, aseguró, se asume la responsabilidad que le corresponde para pacificar al país y frenar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

“La cantidad de laboratorios que se han incautado, pues es de miles. Y la disminución reconocida por ellos del cruce de Fentanilo de México a Estados Unidos, que es de cerca del 65% si mal no me acuerdo desde que llegamos nosotros al momento actual. Pero ellos tienen una labor allá muy importante y respetarnos, respetar a México”, dijo.

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