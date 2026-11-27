Este viernes comienza la operación de la Bodega Nacional, que resguardará el acervo cultural de México compuesto por más de 69 mil obras, bajo altos estándares de conservación y restauración que hace de este almacén el más importante de América Latina y uno de los más relevantes a escala global, expuso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estas bóvedas especializadas se ubican dentro de la IV Sección del Bosque de Chapultepec, que durante el sexenio pasado fue recuperada y rehabilitada, tras pertenecer al Ejército Mexicano para la producción de armamento, pero que ahora alberga la Cineteca Nacional y otras instalaciones artísticas.

“Es quizá una de las instalaciones más bellas y más importantes de América Latina o quizá del mundo. Y está ya en la cuarta sección… Es algo muy importante, porque el acervo de piezas que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como ven, es enorme. Son 69 mil piezas y estaban en distintos lugares. Ahora ya tienen un solo lugar y la Cuarta Sección se convirtió pues en una zona muy importante de cultura, no solamente para la Ciudad de México, sino para el país”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

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La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, describió a la Bodega como la muestra del avance para la protección del patrimonio cultural de México, del que hasta ahora ya se tiene una protección del 60 por ciento dentro de estas instalaciones, equivalente a 43 mil piezas, mientras que el resto se encuentra bajo cuidado de los museos donde se exponen.

El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Mauricio Rocha, recientemente galardonado con la medalla de oro de la Bienal Nacional de Arquitectura.

El complejo se integra por 12 bóvedas especializadas, organizadas de acuerdo a los materiales y soportes, desde pintura, fotografía, textiles y otros, dentro de espacios que, se considera, están a la vanguardia en tecnología al contar con un sistema de control de temperatura y humedad, vigilancia y protección contra incendios que permiten mantener las obras en condiciones óptimas de preservación.

Curiel destacó que esta bodega alberga la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, con lo que se triplica la superficie de sus talleres que ahora cuentan con más de tres mil 400 metros cuadrados y 11 espacios de trabajo especializado.

Vía enlace desde la Bodega, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, confirmó que la Bodega tendrá acceso al público, pero sólo en las instalaciones visitables que reúnen 334 obras de distintos acervos.

Dicho espacio mostrará el arte popular reunida por Roberto Montenegro, y en la que se podrá conocer títeres y marionetas de la colección Rosete Aranda, obras de David Alfaro Siqueiros, del Dr. Atl, de Frida Kahlo y Leonora Carrington, entre otras.

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FGR