Detienen a cuatro presuntos operadores de "Los Mayos" con arsenal en Tamazula, Durango.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron este jueves en el municipio de Tamazula, Durango, a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado como operador de una célula delictiva autodenominada “Fuerzas Especiales Zambada”, vinculada con la facción “Los Mayos”, informó el Gabinete de Seguridad de México.

De acuerdo con el comunicado difundido a través de la red social X, la captura forma parte de las acciones implementadas por las autoridades federales para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país.

Así fue el operativo de Marina y SSPC en Tamazula

Durante el despliegue operativo realizado en dicha localidad duranguense, las fuerzas federales aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles y diversos chalecos balísticos que se encontraban en posesión de los detenidos.

“El Gabinete de Seguridad continuará las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región”, señaló la instancia federal en su pronunciamiento oficial.

Esta nueva aprehensión se registra seis días después de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, efectuada tras un despliegue de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Según la información oficial sobre aquel operativo previo, Meza Flores encabezaba la facción conocida como el Cártel de Guasave, estructura identificada como el remanente principal y sucesora del Cártel de los Beltrán Leyva en el norte de Sinaloa.

Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado como operador de… pic.twitter.com/fY1TNOUYde — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 26, 2026

Asimismo, “El Chapo Isidro” figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), agencia estadounidense que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

Actualmente, Fausto Isidro Meza Flores mantiene una batalla legal para evitar su extradición a Estados Unidos, nación en la que enfrenta cargos federales por tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína.

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JVR