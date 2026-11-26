Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Han pasado ya seis días de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, en Guasave, Sinaloa. Y cada día sale más información sobre el operativo, los procesos judiciales que tenía pendientes y el dinero que, según distintos testimonios, habría llegado a campañas políticas.

Meza Flores era líder de lo que queda de los Beltrán Leyva en el norte de Sinaloa. Ha sido enemigo de toda la vida de Joaquín El Chapo Guzmán y de sus hijos. Por eso, en la guerra interna del Cártel de Sinaloa, se alineó con Los Mayos, aunque siempre mantuvo un territorio propio.

La Operación Centella se realizó la noche del viernes 20 de noviembre. Participaron fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, con 361 elementos y 14 aeronaves, y con la colaboración de la inteligencia de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El PT ante el 25N

REMANENTES

FAUSTO ISIDRO fue detenido el pasado 21 de noviembre en Guasave, Sinaloa ı Foto: Cuartoscuro

La respuesta del grupo criminal fue inmediata. Bloquearon carreteras y atacaron helicópteros militares. La violencia se extendió de Guasave a Ahome, Salvador Alvarado y Navolato. El Universal reportó nueve supermercados y una gasolinera incendiados, además de viviendas afectadas.

Las primeras cifras dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional fueron 11 muertos. Pasando los días, el Gobierno de México reconoció 16 presuntos delincuentes y cuatro militares muertos. Y no se reportó, a pesar de la violencia que ejercieron los grupos criminales ese día, ni un solo civil fallecido.

Lo cierto es que si en Guasave, durante el fin de semana aparecieron cuerpos en la colonia Tierra y Libertad y en comunidades rurales como Sabanillas, y hubo comercios saqueados, esto fue en días posteriores a la detención de El Chapo Isidro.

Ésta no es la primera vez que El Chapo Isidro está detenido. Ésta podría ser su quinta captura. En las cuatro anteriores recuperó la libertad o evitó la cárcel, por averiguaciones mal integradas de ministerios públicos locales y federales, y por resoluciones de jueces federales. En dos ocasiones fueron los jueces quienes lo libraron de pisar la cárcel.

La primera, en septiembre de 2017. El semanario Ríodoce informó que un juez de distrito anuló la orden de aprehensión que existía en su contra desde 2011 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con ese amparo, no podía ser detenido mientras no concluyera el juicio.

La segunda, el 22 de septiembre de 2017, cuando el juez Juan Enrique Parada Seer lo absolvió, junto con otros acusados, de delincuencia organizada. El argumento: el Ministerio Público de la Federación no aportó pruebas suficientes.

Entre 2017 y 2021, los juzgados Quinto y Séptimo de Distrito en Sinaloa emitieron resoluciones a su favor y a favor de integrantes de su organización. Esta semana, diputados del PAN, PRI y MC pidieron investigar a esos jueces y magistrados.

Mientras tanto, en Estados Unidos, El Chapo Isidro tiene expedientes desde hace más de una década. Fue acusado el 2 de mayo de 2012 en la Corte de Distrito de Columbia por conspirar para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Tiene otra causa abierta en el Distrito Sur de California.

Desde febrero de 2025 estaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, que lo señala como responsable de introducir a ese país grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. El Departamento de Estado ofrecía hasta cinco millones de dólares por información para detenerlo.

Por lo pronto, no será extraditado a Estados Unidos. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, fue clara tras reunirse con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados: “Vamos a juzgarlo en el país”.

Godoy sostiene que Estados Unidos no ha presentado una petición formal de extradición con pruebas, sino una solicitud de detención provisional. Mientras tanto, los abogados de El Chapo Isidro han pedido duplicidad del término constitucional y hasta ahora Meza Flores no ha rendido aún su declaración en México. Por lo pronto, ya empezaron a circular las versiones de que El Chapo Isidro entregó dinero a las campañas.

Jocelyn Hernández Jiménez, exsubdelegada de programas sociales y operadora de Morena en el norte de Sinaloa durante la elección de 2021, aseguró en una grabación difundida por N+ que vio llegar maletas llenas de dinero a la casa de campaña de una.

Rubén Rocha Moya está entre los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa que el Departamento de Justicia acusó en abril de este año de pactar con Los Chapitos. Godoy dijo que ya fueron citados a declarar, pero que no hay pruebas para girar órdenes de aprehensión.

Quizá ésa sea la razón por la que no quieren que El Chapo Isidro llegue a Estados Unidos.

Allá, los capos que cooperan cuentan lo que saben a cambio de reducir sus condenas.