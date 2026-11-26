La muerte de Michel Pesquera, esposo de la política panista Mariana Gómez del Campo, generó muestras de solidaridad entre figuras del ámbito político y personas cercanas a la familia. Su fallecimiento, ocurrido a los 47 años, también despertó interés por conocer más sobre el hombre que acompañó a la integrante del Partido Acción Nacional (PAN) y cuya vida estuvo marcada por los negocios, el deporte y la aventura.

Aunque su nombre era conocido principalmente por su relación con Gómez del Campo, Pesquera construyó una trayectoria profesional propia. Su trabajo en el sector empresarial convivió con una faceta personal dedicada a explorar la naturaleza, practicar actividades deportivas y desarrollar intereses artísticos.

En los últimos meses, el empresario atravesó una etapa complicada de salud que mantuvo en privado junto con su familia. Fue su esposa quien, mediante un mensaje de despedida, compartió detalles sobre el proceso que enfrentaron juntos y recordó algunas de las cualidades que más admiraba de él.

Mariana Gómez del Campo ı Foto: Especial.

¿De qué murió Michel Pesquera y quién era?

Michel Pesquera Aguirre Berlanga murió el martes 24 de noviembre de 2026, a los 47 años, después de luchar contra el cáncer durante aproximadamente 18 meses. La enfermedad fue confirmada por Mariana Gómez del Campo en su publicación de despedida; sin embargo, no se ha informado públicamente qué tipo de cáncer padecía ni las circunstancias médicas específicas de su fallecimiento.

Pesquera era un empresario mexicano que se desempeñaba como director ejecutivo de STAND FUSION Diseño y Construcción, compañía vinculada con el diseño y la producción de espacios para eventos. También colaboró en proyectos de estrategia comercial y crecimiento empresarial con otras firmas.

Fuera de su actividad profesional, Michel Pesquera tenía una estrecha relación con el montañismo, el ciclismo de montaña y la fotografía. Una de sus hazañas más destacadas fue escalar 35 cumbres de más de cuatro mil metros en un periodo de 25 días, una experiencia que reflejaba su pasión por los desafíos deportivos.

Estaba casado con Mariana Gómez del Campo, integrante del PAN y secretaria de Asuntos Internacionales del partido. La pareja tenía una hija.

En su mensaje, la política recordó a Pesquera como un hombre inteligente, fuerte, generoso y amoroso. También expresó su intención de honrar su memoria y procurar que su hija crezca conociendo la historia y personalidad de su padre.

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LMCT