La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció el apoyo de su gobierno a la escritora Ximena Santaolalla, luego de que denunciara una historia de abuso de la que señaló como responsable a su padrastro Francisco Aguirre.

Claudia Sheinbaum Pardo compartió que tras conocer la historia, se puso en contacto con Ximena para ofrecerle todo el apoyo que resulte necesario, en caso de que elija presentar una denuncia.

“Ayer tuve la oportunidad de mandarle un mensaje de solidaridad y decirle que tiene el apoyo del gobierno de México para presentar la denuncia y lo que ella decía y pero que sepa que estamos con ella. Entonces, depende de ella presentar la denuncia y tiene todo el acompañamiento”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

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Claudia Sheinbaum Pardo enfatizo que, si así lo requiere, contará con el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres.

La historia fue dada a conocer por la escritora Ximena Santaolalla, a través de una entrevista concedida a El País, donde relata diez años de abuso cometidos por su padrastro, desde que tenía apenas cinco años de edad y hasta entrada su adolescencia.

Ximena Santaolalla dijo de manera pública el nombre de quien la violó en una entrevista con El País. El año pasado, publicó Un jardín al fondo de la noche, en el que abordó la historia de Guinea, una mujer que en su infancia fue abusada sexualmente y en la adultez explora las secuelas de esas agresiones. Nunca dijo que el personaje se relacionaba con ella, hasta ayer.

Ximena Santaolalla describió que fue violada en dos mil 500 ocasiones y que al menos en tres momentos dio a conocer dichos abusos en el entorno familiar. “Quería decir quién era él, porque la vergüenza y las consecuencias se las regreso a este señor, son de él y a ver cómo las atiende”, dijo.

En cuanto comenzó a circular el reportaje de El País, que incluye además documentos legales y el testimonio de una prima y la mamá de la autora, escritores comenzaron a dedicarle mensajes de solidaridad. Una de ellas fue Brenda Navarro: “Aquí estamos para Ximena y para todas las que han tenido que vivir cosas similares”.

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FGR