Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se confrontaron en el acceso al hotel Hotsson, en Acapulco, Guerrero, con docentes leales a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En la zona Dorada de Acapulco, los docentes marcharon más temprano desde la glorieta de la Diana hacia al Hotsson, sede del congreso rumbo al cambio de la mesa directiva de la sección 14 del SNTE.

Desde poco antes de las 09:00 horas, algunos -al grito de “¡fuera Silvano!, ¡fuera Silvano!”, actual secretario general de la sección 14-, con el objetivo de impedir la realización de la asamblea, al acusarla de ser “espuria”, caminaron decididos sobre el acceso adoquinado del hotel y otros por mantener la oficialidad de su asamblea.

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Los profesores leales a Silvano Palacios Salgado, vestidos con camisetas blancas y las siglas del SNTE, intentaron oponerse, pero la barrera humana que integraron unos 50 docentes apenas pudo contener a alrededor de 400 profesores cetegistas, quienes avanzaron firmes entre jaloneos y advertencias orales.

A empujones, en duelos grupales e individuales, el contingente de la Ceteg logró avanzar hasta la recepción del hotel, la cual permaneció cerrada con maderos al estilo de los huracanes, mientras trabajadores y huéspedes observaban desde los pisos superiores.

Poco después de las 09:00 horas los maestros iniciaron un mitin.

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FGR