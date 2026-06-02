Integrantes de la CETEG irrumpen en Congreso de Guerrero y destrozan autos | VIDEO

Integrantes de la CETEG irrumpen en Congreso de Guerrero y destrozan vehículos.

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) irrumpieron en el Congreso de Guerrero, ubicado en Chilpancingo, donde grafitearon, provocaron destrozos y dañaron varios vehículos.

Videos difundidos en redes sociales y medios nacionales captaron el momento en donde una veintena de encapuchados, identificados como presuntos integrantes de la CETEG, abren la puerta del estacionamiento del Congreso y provocan destrozos.

Se mira cómo, sirviéndose de palos, marros y otros objetos, rompen los vidrios de varios de los vehículos estacionados, mientras gritan consignas como: “¡Aquí y ahora, con la Coordinadora!”, en referencia a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que el lunes se declaró en huelga nacional.

Además, en algunas tomas, se aprecian en las paredes grafitis con la leyenda: “CETEG” y “CNTE”.

De acuerdo con reportes, por estos hechos habrían resultado afectados al menos 12 vehículos, y el Congreso no se encontraba en actividades, por lo que no se registra ningún legislador o persona lesionada.

Integrantes de la CETEG irrumpieron en el Congreso de Guerrero, donde al menos 12 vehículos resultaron dañados tras actos vandálicos en el estacionamiento.



Más tarde, los manifestantes bloquearon la Autopista del Sol rumbo a Acapulco, mientras mantienen su exigencia de abrogar… pic.twitter.com/7NmGWBHAz0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido alguna comunicación sobre estos hechos, por lo que se desconoce el balance oficial de daños materiales o posibles lesionados confirmados.

CETEG “condena enérgicamente” represión en marcha del lunes en CDMX

Poco antes de que se difundieran estos hechos, la CETEG emitió un comunicado en donde expresó su condena enérgica contra los actos de “represión” registrados el lunes en la marcha de la CNTE en Ciudad de México.

#EnPortada 📰 | La movilización de la CNTE en CDMX escaló en el Centro Histórico: hubo enfrentamientos con policías, uso de vallas, extintores y petardos, y varios heridos durante el intento de avanzar hacia el Zócalo.



La protesta, que inició de forma pacífica, terminó en… pic.twitter.com/7I72t9aYyu — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 2, 2026

“...los compañeros de avanzada de la CETEG fueron recibidos con gases lacrimógenos, descargas de extintores, balas de goma y acciones de contención que derivaron en agresiones contra los manifestantes; como resultado de estos hechos, nuestros compañeros guerrerenses resultaron gravemente dañados”, se lee en un comunicado de la CETEG.

“La CETEG denuncia enérgicamente la represión ejercida contra los contingentes de la CNTE durante la movilización del 1 de junio de 2026 en la Ciudad de México”, abunda la Coordinadora.

Comunicado de la CETEG. ı Foto: CETEG

En el mismo comunicado, la CETEG confirmó que dos de sus integrantes, quienes participaron en la marcha del lunes, resultaron gravemente lesionados, de forma que uno, incluso, está en riesgo de perder un ojo.

La CETEG denunció que los maestros lesionados no han recibido la atención médica necesaria, lo cual catalogaron como un acto de “violencia institucional”.

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