Celebran 4° Congreso Estatal de Unidades de Género para fortalecer la igualdad sustantiva en Guerrero.

“Hay un antes y un después de cuando gobiernan las mujeres, porque se ve y se siente la mano de la mujer en todos los espacios”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante el Cuarto Congreso Estatal de Unidades de Género, donde refrendó su compromiso de seguir impulsando la igualdad sustantiva en Guerrero con responsabilidad, sensibilidad y sororidad desde todos los espacios de gobierno.

Al participar en este encuentro bajo el lema: “La perspectiva de género para la construcción de la cultura de paz en la educación”, que reunió a titulares de las Unidades de Género de instituciones públicas de Guerrero, la mandataria estatal reiteró la convicción de su administración de seguir fortaleciendo los derechos humanos de todas y todos, especialmente de las mujeres guerrerenses, promoviendo políticas públicas que garanticen la igualdad y el acceso a una vida libre de violencia.

Evelyn Salgado enfatizó que la lucha por la igualdad continúa frente a retos como la violencia, la desigualdad y la pobreza, por lo que reiteró que su gobierno seguirá impulsando acciones permanentes para el empoderamiento de las mujeres.

TE RECOMENDAMOS: Rumbo al mundial 2026 Ricardo Gallardo y Rafael Márquez presentan la Copa Potosí 2026

Agregó que: “Nadie tiene el derecho de violentar a las mujeres“, y llamó a cerrar filas para ayudar a que más niñas y jóvenes conozcan sus derechos desde sus hogares.

“Las mujeres no están solas. Nuestra lucha es contra la violencia, la desigualdad, la pobreza y todos los obstáculos que impiden avanzar hacia una verdadera igualdad”, expresó la mandataria en el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

La gobernadora señaló que la educación juega un papel fundamental para fomentar valores de respeto, inclusión y cultura de paz, por lo que destacó la participación de la Universidad Autónoma de Guerrero, institución que dijo, ha sido una aliada en la promoción de la igualdad y el acceso de más mujeres a la educación superior, fortaleciendo el empoderamiento femenino a través de la educación y la formación profesional.

Agregó que desde los espacios públicos y de decisión de los tres niveles de gobierno, así como desde las instituciones educativas y los colectivos sociales, se impulsa una agenda común para fortalecer la igualdad sustantiva y promover políticas que beneficien a las mujeres.

Reiteró que su gobierno continuará trabajando para garantizar justicia a las mujeres que han sido víctimas de violencia, fortaleciendo las acciones institucionales en territorio.

Durante este encuentro, la mandataria estatal también reconoció el trabajo de las titulares de las Unidades de Género de las instituciones públicas del estado, quienes han contribuido a promover los valores de igualdad sustantiva, la no discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Destacó que su labor ha permitido visibilizar problemáticas que durante mucho tiempo permanecieron en silencio, atendiendo con responsabilidad, sensibilidad y sororidad desde los diversos espacios de gobierno.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, resaltó el papel que desempeñan las Unidades de Género para que los principios de igualdad se traduzcan en políticas claras y acciones concretas.

Señaló que este cuarto congreso representa un espacio para compartir experiencias, analizar desafíos y consolidar alianzas estratégicas que permitan erradicar la violencia de género y avanzar en la construcción de una cultura de paz.

Asistieron el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán; la secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la diputada local Glafira Meraza Prudente; el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda y la defensora de los habitantes de la República de Costa Rica, Angie Cruickshank Lambert.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR