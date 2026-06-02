¿Quién es la alcaldesa Tenancingo que fue presuntamente secuestrada?

Durante la noche del pasado 31 de mayo la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México fue presuntamente secuestrada por un grupo de sujetos armados y localizada en buen estado de salud en su domicilio.

Presuntamente la edil de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco fue localizada en su domicilio ubicado en la comunidad de San Miguel Tecomatlán, esto luego de que se realizara un operativo de búsqueda por parte de las autoridades del Estado de México.

Algunas versiones señalan que la alcaldesa de Tenancingo fue secuestrada por un grupo de personas que exigían un pago de 40 millones de pesos para ponerla en libertad.

Se presume que los presuntos responsables fueron capturados por las autoridades del Estado de México luego de que se activaran filtros de seguridad en diversos accesos de zonas aledañas al lugar de los hechos.

Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo ı Foto: Redes Sociales

No hay información confirmada

Hasta el momento las autoridades del Estado de México no han confirmado o descartado la información sobre la detención de los presuntos perpetradores del secuestro de la edil.

Por su parte, Nancy Nápoles Pacheco tampoco ha emitido algún comunicado, ni ha brindado información sobre el presunto secuestro del que fue víctima el pasado domingo.

Asimismo, se señala que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no cuenta con una denuncia formal sobre los hechos que presuntamente ocurrieron en la cabecera municipal alrededor de las 20:45 horas del domingo.

El Ayuntamiento de Tenancingo tampoco ha realizado alguna publicación o pronunciamiento sobre la información del presunto secuestro de la edil, y hasta el momento continúan realizando publicaciones de manera regular en redes sociales.

¿Quién es Nancy Nápoles Pacheco, la alcaldesa Tenancingo?

Nancy Nápoles Pacheco es la actual presidenta municipal constitucional de Tenancingo, Estado de México y es originaria de la comunidad de San Miguel Tecomatlán.

En 2018 Nápoles Pacheco fue diputada durante la LX Legislatura del Estado de México cuando tenía 33 años de edad. Es licenciada en Derecho y Maestra en Administración Pública.

De acuerdo con su trayectoria, desde 1999 fue activista de izquierda y apoyó a Andrés Manuel López Obrador participando “en el Gobierno Legítimo”, y fue en 2017 cuando se unió al partido Morena.

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