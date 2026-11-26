Eduardo Velázquez Medina, alcalde perredista de Atzitzintla, Puebla, fue detenido por su presunta relación con el grupo criminal “Los Zúñiga”, dedicados al robo de autotransportes en carreteras de la zona, informó el Gobierno federal este jueves.

“Como parte de la Operación Enjambre, las autoridades federales y locales detuvieron a Eduardo “N”, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado”, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal a través de sus redes sociales.

Los trabajos de inteligencia e investigación, agregó García Harfuch, permitieron identificar indicios que vinculan a Eduardo “N” con el líder de “Los Zúñiga”.

“Este grupo es investigado por robo al autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla–Veracruz, así como por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud. En la detención participó @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, en coordinación con las autoridades de Puebla, Morelos y la Ciudad de México. En septiembre se realizaron 23 cateos en Esperanza, Puebla, donde fueron detenidas 12 personas, entre ellas el presidente municipal y la directora de Seguridad Pública”, detalló García Harfuch.

Ese mismo mes, agregó el Secretario de Seguridad federal, fue detenido otro alcalde de Puebla.

“En octubre se realizaron dos inspecciones en inmuebles vinculados con el grupo. Con la detención de Eduardo “N”, sus seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de 28 acciones operativas. Agradecemos al gobernador de Puebla, @armentapuebla_. Seguiremos trabajando para cumplir la instrucción de la presidenta @Claudiashein de combatir la impunidad”.

Como parte de la Operación Enjambre, autoridades federales y locales detuvieron a Eduardo “N”, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.



Los trabajos de inteligencia e… pic.twitter.com/kNyfhpUKlv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 26, 2026

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