La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que Omar García Harfuch vaya a dejar su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como se rumoró este fin de semana.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria federal comentó que desconoce de dónde surgió tal versión y afirmó que mantendrá al secretario en ese puesto, siempre que él también decida permanecer en el cargo.

“No sé de dónde salió ese rumor, Omar está en la Secretaría. Si no dispone otra cosa, yo lo mantengo allí”, declaró la presidenta.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en su conferencia matutina. ı Foto: Captura de video

“Todos tenemos un tiempo”: El video de Omar García Harfuch que alentó rumores de salida

Este fin de semana, se difundió en redes sociales un video que recoge parte de la participación de Omar García Harfuch en la XXXII Asamblea Plenaria, evento en el cual dirigió un mensaje a secretarios de Seguridad Pública estatales, policías y elementos de seguridad.

En el clip que se recuperó y se difundió ampliamente en redes sociales, se escucha a García Harfuch asegurar que todos los funcionarios públicos tienen “un tiempo”, al tiempo que se refiere a sus expectativas de “el próximo o la próxima secretaria de Seguridad”.

La Presidenta @Claudiashein dirige todos los días la Estrategia Nacional de Seguridad. Para proteger a las familias de México, es fundamental que el Gabinete de Seguridad y las 32 entidades federativas trabajemos como un solo equipo.



Agradezco a las gobernadoras, a los… pic.twitter.com/xmaNq3VEOV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 18, 2026

Lo anterior fue interpretado por usuarios en redes sociales como una despedida y un anuncio de que el secretario dejaría el cargo, lo cual, además, ocurriría poco después de la captura del líder criminal Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”.

Sin embargo, en el clip que se difundió en redes sociales, Omar García Harfuch no hace referencia a que dejará el cargo, sino a que, en el entendido de que su permanencia en el cargo cuenta con una fecha determinada de término, es su responsabilidad aprovecharlo para fortalecer la seguridad nacional.

🚨#URGENTE Inminente salida de Harfuch habría sido una orden de AMLO para evitar que vaya tras sus hijos y cómplices ahora que está alineado a las exigencia de Trump.

Durante la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, el Secretario de Seguridad federal, dio un… pic.twitter.com/wxhRqPDC5R — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) November 21, 2026

“Todos tenemos un tiempo, estas posiciones son sumamente temporales. Hay que aprovechar el tiempo que estemos para dejar fortalecida nuestra institución para el próximo que venga. Yo espero —y hay una alta probabilidad— que el próximo secretario o próxima secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal de las personas que estamos aquí”, dice Harfuch en el video.

“Es mi responsabilidad dejar lo más fortalecida esta Secretaría para los próximos que vengan. Tenemos un tiempo y siempre hay algo que se puede hacer para dejar las policías mejor de lo que las encontramos”, concluyó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

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