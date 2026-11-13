Harfuch amplía plan anticrimen a los municipios

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ampliará la coordinación con los municipios y pondrá a su disposición las capacidades federales de inteligencia e investigación, incluidas las del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), para fortalecer las operaciones contra la delincuencia, anunció su titular, Omar García Harfuch.

Durante la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, explicó que el objetivo es incorporar a los ayuntamientos mediante el intercambio confidencial de información y el respeto a sus atribuciones.

Como ejemplo, mencionó los convenios en Sinaloa para fortalecer las corporaciones de Culiacán, Mazatlán y la policía estatal, con una inversión de 900 millones de pesos para equipo, radiocomunicación, vigilancia y capacidades operativas.

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García Harfuch planteó tres ejes de colaboración: mantener comunicación permanente entre autoridades y dar seguimiento a sus compromisos; convertir los reportes municipales en investigaciones y operativos, y mejorar la capacitación, el equipamiento y las condiciones laborales de los policías.