Trump reactiva amenazas por migración en México ante minicaravanas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ninguna caravana de migrantes se ha aproximado a la frontera de Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en 2024.

“Desde que llegó el presidente Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte”, manifestó en conferencia de prensa.

Lo anterior fue en respuesta al nuevo amago del mandatario republicano, quien en las primeras horas de este jueves advirtió que si México no frenaba la llegada de migrantes duplicará los aranceles de manera inmediata.

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“Muchas de las personas en estas caravanas son aquellas que varios países no quieren: ‘Envíenlos a Estados Unidos’, dicen, ¡pero no serán aceptados! México debe detenerlos ahora y, si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente. México, el gobernador de Texas, el nuevo gobernador de Texas, muy liberal, nuestra gran patrulla fronteriza y el ICE han sido informados. ¡No habrá clemencia!”, escribió Trump en su red Truth Social a primera hora.

Sobre una de las últimas dos caravanas que intentan avanzar, la Presidenta Sheinbaum comentó que se han reducido, y señaló que esto se ha conseguido con el acercamiento a los migrantes para informarles sobre las complicaciones para cruzar, derivado de la política antimigratoria estadounidense.

El Dato: Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha lanzado una guerra comercial contra sus aliados y utilizado los aranceles como una herramienta de presión.

Destacó que esto también se ha logrado con el apoyo que el Gobierno brinda a las personas para regresar a su país o para permanecer en México

“Hay dos caravanas en este momento, una caravana que está en Arriaga Chiapas, que se había formado con cerca de 500, hoy lo comenzaron 600 personas y ya quedan menos de 100 personas. ¿Cómo hacemos esto? Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad.

“Entonces, buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura, o si alguien se quiere quedar en México, bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer, pero la gran mayoría regresan a sus países de origen una vez que conocen que pues no van a poder cruzar la frontera mexicana con Estados Unidos”, detalló.

La mandataria federal aseguró que el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con experiencia para atender a las personas en movilidad irregular. Además, señaló que las personas migrantes aún se enfrentan a engaños de quienes les mienten con que la derrota de los republicanos en las últimas elecciones provocó un cambio en la política de Estados Unidos y ahora ya podrán ingresar.

“También, hay que decirlo, a veces hay personas que engañan a migrantes y que les dicen que, por ejemplo, con el resultado de la elección de Estados Unidos cambió la política migratoria, cosa que es falsa. Entonces, eso les informamos y ellos van tomando su decisión. A veces viene una persona, a veces vienen familias, y se les ayuda a mantenerse en buen estado”, mencionó.

El nuevo amago de Donald Trump partió de la derrota de su partido en las elecciones intermedias de la semana pasada, lo cual atribuyó a una supuesta “invasión” de migrantes a su país, pues incluso acusó que continúa la formación de “enormes caravanas que inician su marcha ilegal” a través del territorio mexicano.

En este contexto y con relación a su viaje a China para participar en la APEC, la mandataria dijo que no ve motivos para que la reunión con su homólogo Xi Jinping cause “problemas” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a la fricción comercial que existe entre esos dos países. Enfatizó que México tiene amistad con todos los países y descartó que esto se traduzca en un obstáculo para la relación comercial con Estados Unidos.

“Tenemos una relación comercial con ellos (China), que es importante hablar y compartir. México es amigo de todos los países del mundo. Entonces es importante la reunión, la relación que podamos tener. En pocas palabras, no debe ser un problema el que vayamos a tener una reunión con el presidente de China en las negociaciones del Tratado Comercial con Estados Unidos”, dijo.

Además, Sheinbaum recordó que México no tiene un tratado de libre comercio con China, como sí lo tiene con Estados Unidos y también negó que esto sea un plan para su gobierno.

“Nosotros, como saben, tenemos el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Con China no tenemos tratado de libre comercio ni vamos hacia allá, pero sí hay una relación comercial muy muy importante con China”, dijo.

Descartan riesgo en negociaciones

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que las conversaciones con su contraparte estadounidense siguen vigentes y no enfrentan un riesgo tras las declaraciones del presidente Donald Trump de imponer más aranceles si México no contiene las caravanas migrantes.

“La declaración de hoy (ayer) habrá que ver qué consecuencia tiene en materia comercial, porque no tengo llamada del secretario de Comercio, no tengo todavía comunicación con USTR, pero vería yo difícil que se modificase el rumbo que llevamos comercialmente hablando”, indicó durante su participación en el Foro de El CEO.

El funcionario añadió que la única caravana detectada recientemente es de dimensiones muy reducidas, por lo que no existe un proceso migratorio que amenace los acuerdos o el diálogo bilateral entre los dos países.

“Desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, tienes las mejores cifras visto por encuentros en la frontera. Es decir, personas que han tratado de pasar fuera de lo que es la norma, tienen el menor número de toda la historia. Entonces, no pareciera haber un proceso que pudiera poner en peligro las conversiones comerciales que ya tenemos”, comentó Ebrard Casaubón.

Cuahutli R. Badillo

Suman 24 caravanas que salen de Tapachula con el actual gobierno

| Por Claudia Arellano |

Alrededor de 24 caravanas migrantes han salido de Tapachula en lo que va de la actual administración federal, estima Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana. Dos contingentes que marcharon en septiembre y octubre dejaron de avanzar como grupo cerca de los límites con Oaxaca, luego de recibir documentos de tránsito, según testimonios recogidos por medios de comunicación.

El activista señaló que, en otros casos, las autoridades entregaron esos documentos en Arriaga, a unos 250 kilómetros de Tapachula, por lo que propuso expedirlos desde el punto de partida para evitar que las familias tengan que caminar durante semanas.

La caravana “Dios con Nosotros” salió de Tapachula el pasado martes 10 de noviembre, con alrededor de mil 500 personas, según una fuente del gobierno de Chiapas. Su primera meta es llegar a la Ciudad de México para pedir apoyo federal y documentos que les permitan seguir rumbo a Estados Unidos.

“Dennos ayuda para que no caminemos, hay muchos niños y van sufriendo”, pidió María Hernández, guatemalteca que viaja con el contingente.

El Dato: El contingente avanza de noche y de madrugada para descansar durante el día, debido a las altas temperaturas en Chiapas, que pueden alcanzar hasta los 40 grados.

García Villagrán consideró que los resultados electorales en Estados Unidos alentaron a los migrantes a retomar su camino hacia la frontera norte, pero descartó cambios en las medidas antimigratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

“No creo que vaya a cambiar mucho, pero en ánimo de la gente sí ayudó para que la gente se anime a salir caminando y tratar de llegar lo más cerca de la frontera norte”, afirmó en entrevista.

Explicó que el efecto más inmediato de los resultados electorales se refleja en el ánimo de los migrantes, quienes ven en el escenario político estadounidense una posibilidad de que las condiciones puedan mejorar, aunque ello no signifique necesariamente una modificación de las restricciones para ingresar a ese país.

La incertidumbre se mantiene luego de que Trump anunciara el nombramiento de Stephen Miller, considerado el arquitecto de su política migratoria restrictiva, como nuevo jefe de Gabinete.

La designación ha sido interpretada como una señal de continuidad y respaldo a la estrategia de endurecimiento migratorio del mandatario estadounidense, pese al revés electoral que enfrentó su partido en los comicios legislativos.

Con mochilas a la espalda, botellas de agua y niños en brazos o carriolas, cientos de personas de distintos países comenzaron a caminar hacia el norte desde Tapachula. No llevan consigo más que algunas pertenencias y la expectativa de encontrar un lugar donde puedan trabajar, reunirse con sus familias o vivir sin miedo.

“Su primera meta es llegar a la Ciudad de México, a más de mil kilómetros de distancia, para solicitar apoyo al Gobierno federal y condiciones que les permitan continuar su camino hacia Estados Unidos sin ser detenidos durante el trayecto”, dijo en entrevista con La Razón una oficial de seguridad que prefirió no revelar su nombre.

“Puede haber una luz al final del túnel para nosotros”, expresó César Sandoval, a La Razón, migrante nicaragüense de 47 años, quien fue deportado de Estados Unidos meses atrás y se instaló en México, trabajando temporalmente en una granja aviar.

Pero detrás de esa esperanza hay historias marcadas por la violencia y el desplazamiento. Billy Noé Martínez, hondureño que sobrevivió a la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, relató que lleva 16 años cargando con el recuerdo de aquel episodio y aseguró que teme regresar a su país.

“Tengo 16 años cargando con esta pesadilla en mi cabeza. Sólo le pido a la Presidenta que se toque el corazón y permita que avancemos, que no nos detengan, sólo queremos vivir mejor y ahora con las elecciones recientes, es probable que podamos dar el salto”, dijo.

Su testimonio recuerda que el peligro no termina al cruzar una frontera. Para muchas personas, México también representa un territorio de riesgos, donde pueden enfrentar secuestros, extorsiones, discriminación y dificultades para acceder a mecanismos de protección.

La salida de caravanas desde Tapachula no es un fenómeno aislado. La ciudad se ha convertido en un punto de concentración de personas que buscan continuar hacia el norte, pero que permanecen durante semanas o meses a la espera de documentos, respuestas a sus solicitudes de refugio o alguna alternativa para subsistir.

La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que la falta de documentos y de oportunidades laborales deja a miles de personas en condiciones de informalidad, sin posibilidades reales de acceder a empleo, vivienda y servicios básicos.

De acuerdo con la organización, entre 20 mil y 50 mil personas permanecen en espera en Tapachula, según estimaciones de organizaciones locales. Además, durante 2025 y lo que va de 2026, sus clínicas móviles han atendido a más de mil 400 personas integrantes de siete caravanas. El 66 por ciento de los pacientes atendidos fueron mujeres.

Derly Sánchez Arias, coordinadora de la organización médica en Tapachula, ha señalado que estas movilizaciones no deben entenderse únicamente como concentraciones masivas o desafíos logísticos para las autoridades.

Desde la experiencia de los equipos médicos, representan la respuesta de personas que llegaron a un límite después de agotar sus posibilidades para trabajar o vivir con dignidad.

México envía 22 cartas; EU responde 11

| Por Elizabeth Hernández |

El Gobierno de México contabiliza 18 connacionales fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o durante sus operativos en Estados Unidos, pero hasta ahora las familias únicamente han presentado tres demandas civiles, mientras que las fiscalías estadounidenses respondieron apenas 11 de las 22 comunicaciones que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar información sobre las investigaciones.

La Cancillería informó ayer que cuatro familias cuentan con representación jurídica mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE), otras siete contrataron abogados particulares y dos todavía buscan asesoría para emprender acciones ante los tribunales.

En los cinco expedientes restantes, los familiares decidieron no iniciar procedimientos legales, aunque la red consular mantiene el acompañamiento correspondiente. De las tres demandas civiles, dos cuentan con el respaldo del programa de asistencia mexicano y una procede de representantes privados.

EL Dato: Durante la celebración del Día de Muertos, mexicanos en EU recordaron en una marcha, en Nueva York, a los connacionales fallecidos en operativos del ICE.

Respecto a las gestiones diplomáticas, México dirigió ocho cartas a fiscalías generales estatales y otras 14 a autoridades de condados estadounidenses. La mitad de esas comunicaciones todavía carece de respuesta, de acuerdo con el informe oficial.

“Varias fiscalías han mostrado disposición a sostener reuniones adicionales con la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos para dar seguimiento a los casos”, señaló la SRE.

Entre las autoridades con las que existe comunicación directa figuran los fiscales de Harris y Webb, en Texas, así como el de Ventura, California. La representación diplomática mexicana ha solicitado información sobre los expedientes y ofrecido colaboración para esclarecer las circunstancias de las muertes y lesiones.

Cae 87% cifra de migrantes irregulares en México: OCDE

| Por Elizabeth Hernández |

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) documentó un desplome del 87 por ciento en los registros de personas en situación migratoria irregular en México, al pasar de 1.2 millones casos en 2024 a 155 mil 700 un año después, un periodo que también registró una disminución de las solicitudes de asilo y de la llegada de extranjeros por razones humanitarias y familiares.

El informe Perspectivas de la Migración Internacional 2026, publicado este jueves, revela que la reducción ocurrió después de dos años con cifras considerablemente mayores. Durante 2023, las autoridades mexicanas contabilizaron 779 mil eventos relacionados con extranjeros sin una condición de estancia regular, cantidad que aumentó al año siguiente hasta alcanzar 1.2 millones, antes de la caída del último periodo anual.

A diferencia de los indicadores sobre ingresos permanentes o solicitudes de protección internacional, estas cifras corresponden a eventos administrativos de control migratorio y no necesariamente al número de personas distintas que atravesaron el territorio nacional. La OCDE advierte que los métodos de recopilación, las prácticas institucionales y los movimientos que no detectan las autoridades limitan el alcance de estas estadísticas.

La caída también alcanzó las solicitudes de refugio en México, que durante 2025 sumaron 70 mil 482, una reducción de 11 por ciento respecto del año anterior. El descenso resulta más pronunciado frente a 2023, cuando el país registró casi 141 mil peticiones, prácticamente el doble de las que recibió en el último periodo.

El Dato: La inmigración permanente hacia las economías de la organización disminuyó 1.6%, a 6.1 millones de personas en 2025, su segundo descenso anual consecutivo.

Durante el año pasado, las autoridades emitieron alrededor de 102 mil decisiones sobre procedimientos de protección internacional, de las cuales únicamente dos de cada 10 obtuvieron un resultado favorable. Este porcentaje corresponde al conjunto de expedientes resueltos durante el periodo y no exclusivamente a las nuevas peticiones.

Las solicitudes de asilo de ciudadanos cubanos encabezaron los registros durante 2025, con 34 mil 581 expedientes, un aumento de 93 por ciento respecto del año anterior. Casi una de cada dos peticiones correspondió a esta nacionalidad.

En segundo lugar apareció Venezuela, con 14 mil 321 solicitudes y un alza de 164 por ciento, mientras que Haití acumuló nueve mil 74, una disminución de 16 por ciento. Junto con Cuba, ambas nacionalidades concentraron ocho de cada 10 nuevos expedientes de protección.

La tendencia fue contraria entre los países centroamericanos. Honduras registró cuatro mil 754 peticiones, una caída de 83 por ciento y la mayor reducción absoluta entre las principales nacionalidades. Guatemala contabilizó mil 119 casos, 70 por ciento menos que en 2024, mientras que El Salvador sumó mil 110, con un descenso cercano a 80 por ciento.

64 Por ciento aumentó la migración laboral permanente

También disminuyó la migración permanente o de largo plazo hacia México. De acuerdo con las estadísticas de la OCDE, los nuevos ingresos y cambios de condición de estancia bajaron un 15 por ciento entre 2024 y 2025 hasta alcanzar un total de 62 mil 600 casos en dicho periodo.

México registró 13 mil 400 ingresos menos de extranjeros por reunificación familiar durante 2025, una caída de 40 por ciento respecto del año anterior. De acuerdo con la OCDE, esta modalidad reportó solo 20 mil 500 casos, mientras que en el conjunto de países integrantes del organismo aumentó 5 por ciento.

Las admisiones por motivos humanitarios también retrocedieron. El volumen disminuyó de 25 mil 900 a 18 mil durante el mismo periodo, una reducción de 31 por ciento. Estos registros corresponden a movimientos permanentes y no deben confundirse con las solicitudes iniciales de asilo, cuyos procedimientos pueden continuar durante periodos posteriores.

Contrario a estas disminuciones, la migración laboral permanente aumentó 64 por ciento, para alcanzar un total de 7 mil 700 ingresos. El organismo atribuye este crecimiento a una estrategia de movilidad humana que amplió las vías regulares de incorporación al mercado de trabajo y fortaleció los mecanismos de vinculación con empleadores.

México también expidió aproximadamente 24 mil permisos para trabajadores temporales, además de cuatro mil 700 autorizaciones para estudiantes internacionales de educación superior. De los nuevos inmigrantes permanentes contabilizados durante 2025, 33 por ciento correspondió a motivos familiares, 29 a razones humanitarias y 12 por ciento a actividades laborales.

El reporte identifica modificaciones en los procedimientos administrativos. En julio de 2025, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores emitieron nuevos lineamientos para la expedición de visas, con disposiciones sobre trámites electrónicos, recopilación de información biométrica y plataformas digitales. Una reforma a la Ley Federal de Derechos elevó aproximadamente el doble los costos de los permisos de residencia temporal y permanente para extranjeros. Las modificaciones contemplan descuentos de hasta 50 por ciento en los procedimientos de empleo y reunificación familiar.

En septiembre del mismo año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en coordinación con la ACNUR, abrió un Centro Multiservicios para Refugiados en Tapachula, Chiapas, con trámites de asilo, asesoría jurídica y servicios de salud.

Deportaciones y arrestos de ICE alcanzan récord histórico en 2026

|Redacción |

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a 483 mil 200 migrantes durante el año fiscal 2026, la cifra más alta en los 23 años de historia de la agencia. Además, registró más de 491 mil detenciones, en medio de la política migratoria del presidente Donald Trump, que enfrenta un creciente rechazo entre los estadounidenses.

Los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), difundidos ayer, corresponden al periodo que terminó el 30 de septiembre. Las deportaciones aumentaron 9.0 por ciento respecto al récord anterior de 442 mil 640, registrado en 2025, y 78 por ciento frente a las 271 mil 480 de 2024, último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden.

El ICE también reportó 474 mil 850 arrestos, casi el doble de los 239 mil 890 del periodo anterior y más de cuatro veces los 113 mil 430 de 2024. Otros registros del DHS sitúan las detenciones por encima de 491 mil, de las cuales casi 475 mil fueron administrativas, es decir, por infracciones civiles y no necesariamente por delitos penales. Sólo en septiembre, los agentes realizaron más de 48 mil arrestos y 44 mil deportaciones. En agosto alcanzaron un máximo mensual de 50 mil 925 detenciones.

El Tip: Los miembros demócratas del Congreso prometen una supervisión enérgica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras su triunfo en las elecciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, celebró los resultados y atribuyó el incremento a las decisiones del mandatario. “No podría estar más orgulloso de los valientes hombres y mujeres del ICE, quienes acaban de batir nuevos récords históricos”.

El funcionario aseguró que las acciones de la agencia contribuyen a proteger a la población. “Gracias al liderazgo del presidente Trump, el ICE ha sido liberado para perseguir y expulsar a extranjeros ilegales, de modo que podamos salvar vidas estadounidenses”, afirmó.

Perfil de EXPULSADOS. Aunque el gobierno defiende los operativos como estrategia contra “los peores de los peores”, las cifras no detallan cuántos de los detenidos tenían antecedentes penales.

75,740 Connacionales fueron deportados entre enero y mayo

El DHS destacó casos como el de Raúl Génesis Ortiz Moran, ciudadano mexicano acusado de homicidio en segundo grado y agresión sexual agravada por la muerte de una niña de dos años en Virginia. También mencionó a Soili Xiomara Aparicio-Santos, hondureña deportada en abril y condenada, según el departamento, por intentar asesinar a su hijo recién nacido en Nueva York.

Sin embargo, estos expedientes no representan necesariamente la situación de cientos de miles de migrantes detenidos. Un análisis de CBS News encontró que en julio de 2026 más de la mitad de las personas arrestadas por el ICE no tenía antecedentes penales ni cargos pendientes en Estados Unidos. Alrededor de 6.0 por ciento tenía antecedentes por delitos violentos.

Por separado, el Instituto de Política Migratoria encontró que sólo 20 por ciento de las aproximadamente 980 mil deportaciones realizadas por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza entre enero de 2025 y julio de 2026 involucró a personas con antecedentes penales. Entre quienes llevaban al menos dos años en Estados Unidos, 71 por ciento no tenía antecedentes.

Mientras que un análisis del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), de la Universidad de Syracuse, encontró que las expulsiones formales representaron 63 por ciento de las deportaciones durante julio y agosto de 2026. El resto correspondió a salidas y retornos voluntarios.

Demasiado lejos. El récord de deportaciones se conoce después de las derrotas republicanas en las elecciones intermedias y en un momento de creciente inconformidad con los operativos migratorios. Las encuestas de salida de CBS News revelaron que 58 por ciento de los votantes consideró que la política migratoria de Donald Trump fue demasiado lejos. Otro 22 por ciento la calificó como adecuada y 20 por ciento opinó que fue insuficiente.

Aunque la seguridad fronteriza mantiene un amplio respaldo, éste no necesariamente se extiende a las operaciones de los agentes federales en ciudades alejadas de la frontera. En una entrevista con el programa 60 Minutes, el magnate reconoció que su estrategia tuvo un costo político. “Creo que fue demasiado duro”, respondió al corresponsal.

El mandatario admitió que recibió elogios por asegurar la frontera y expulsar a delincuentes peligrosos, pero también críticas por deportar a personas que llevaban años en el país, tenían empleos y pagaban impuestos. Mencionó a trabajadores de la jardinería y la hostelería. También expresó interés en trabajar con los demócratas del Congreso para aprobar una nueva legislación migratoria.

271 Mil mexicanos han sido repatriados desde EU

Mantiene la presión. Stephen Miller, uno de los principales impulsores de las medidas migratorias de Donald Trump, asumió el lunes el cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca.

De acuerdo con fuentes consultadas por CBS News, los responsables del ICE recibieron instrucciones para alcanzar aproximadamente 19 mil arrestos semanales, una meta establecida antes de las elecciones intermedias y superior al ritmo histórico de la agencia.

Los demócratas se preparan para tomar el control de ambas cámaras del Congreso en enero. Algunos legisladores anticiparon que revisarán las operaciones, el presupuesto y las tácticas de los agentes migratorios, aunque eso podría verse limitado por el veto presidencial.

Una ley de impuestos y gastos firmada por el presidente en julio de 2025 destinó aproximadamente 170 mil millones de dólares al control migratorio y la seguridad fronteriza. De esa cantidad, 75 mil millones correspondieron a fondos adicionales para el ICE.