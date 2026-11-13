Rechaza intención de intervenir en comicios

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó haber intervenido de alguna forma en las elecciones del próximo año, y señaló que no ha cometido acciones que incidan en la contienda; sin embargo, dijo que eso lo tendrá que valorar el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Pues no, no he participado en la elección. Ya que lo determine el INE. Pero no hemos participado de ninguna manera”, dijo en conferencia de prensa.

Lo anterior, luego de que el partido Somos presentó una denuncia a raíz de los señalamientos de la mandataria sobre el presunto vínculo de sus integrantes con los empresarios que acapararon durante tres décadas los contratos del INE. Recordó que, aunque el proceso electoral del 2027 ya comenzó, la temporada de campañas iniciará hasta marzo próximo.

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La mandataria reafirmó su plan para presentar nuevamente una reforma electoral después de los comicios de 2027. Recordó que entre los objetivos principales está reducir el presupuesto a los partidos y acabar con la designación directa de las candidaturas plurinominales, para que éstas sean elegidas por la ciudadanía y no por las dirigencias partidistas.

“Ustedes saben que yo presenté una reforma electoral que no pasó. El objetivo principal era cambiar el esquema de elección de los plurinominales, que no lo definieran las cúpulas de los partidos políticos. Y disminuir el costo de las elecciones al pueblo de México o el costo que paga el pueblo por las elecciones”, dijo.

No obstante, comentó que también se entrará al debate para “descentralizar” algunas funciones que hoy mantiene el INE, como los nombramientos de los consejeros estatales, o valorar si es necesario que los Oples continúen existiendo.

“Una vez que pase la elección del 27 vale la pena discutir la concentración de poder en el INE, de los organismos, del nombramiento de los organismos electorales estatales. Y si ya está federalizado también, si valen la pena los organismos estatales o no, que son dos opciones distintas. Pero ya tendría que ser una discusión nacional. Ya no estamos en el tiempo en este momento de poder proponer nada en particular, tendría que ser después de la elección”, reiteró.