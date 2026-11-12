Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, conocida en la industria del cine y la televisión como Regina Torné, falleció a los 82 años. La noticia se difundió el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Ahora, sus fans se preguntan de qué murió la actriz, quien residía desde hace una década en Puebla; en La Razón te contamos lo que se sabe al respecto.

¿Quién era Regina Torné?

Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, conocida en el mundo artístico como Regina Torné, nació en Villahermosa, Tabasco, el 21 de julio de 1943; se crió en Estados Unidos hasta los 18 años, cuando regresó a México. Falleció este 11 de noviembre de 2026 a los 82 años.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra su participación en películas como Despedida de soltera (1966), Sólo de noche vienes (1965), El Rata (1966), El terrón de azúcar (1969), La señora Muerte (1969), Blue Demon y las invasoras (1969), Los hijos de Satanás (1972), Viento salvaje (1974), y Como agua para chocolate (1992).

Regina Torné también trabajó en varias telenovelas, como Clarisa (1993), Retrato de familia (1995-1996), La loba (2010), Cielo rojo (2011) y Siempre tuya Acapulco (2014).

Marco Antonio Campos 'Viruta', Regina Torné y Gaspar Henaine 'Capulina' en 'Dos pintores pintorescos', película dirigida por René Cardona Jr. en 1966. ı Foto: IG fotograficamx

En 1978 la actriz apareció en el programa El Chavo del 8, creado por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, donde fue la tercera artista en interpretar al personaje de Gloria, tía de Paty.

¿De qué murió la actriz Regina Torné?

El miércoles 11 de noviembre en la noche la Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia sobre la muerte de la intérprete Regina Torné.

“La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as. Descanse en paz”, escribió la ANDA en X, antes Twitter, junto a una foto de la actriz de Como Agua Para Chocolate.

Sin embargo, se desconoce la causa de muerte de Regina Torné. Del mismo modo, no han sido anunciados de forma pública los servicios funerarios u homenajes que se realizarán en su honor.

La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as



Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/hyZpX6MHab — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026

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