La actriz Regina Torné es considerada una de las figuras más reconocidas y bellas del cine mexicano de los 60 y una figura de la televisión mexicana de los años 90 y 2000. Pero su carrera inició siendo cantante de jazz cuando tenía sólo 19 años. En La Razón te contamos brevemente su trayectoria y cómo lucía de joven.

¡Una belleza! Así lucía Regina Torné de joven | FOTOS

Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, conocida artísticamente como Regina Torné, nació el 21 de julio de 1943 en el Municipio de Centro, Villahermosa, Tabasco, en el seno de una familia de origen español.

La actriz, productora y cantante se crio en Estados Unidos, país al que sus padres la enviaron para prepararse académicamente. Volvió a México hasta que cumplió 18 años, tras ser becada para estudiar actuación teatral, con estudios universitarios y dominando tres idiomas: inglés, francés e italiano.

Su carrera artística comenzó en 1962, no como actriz, sino como cantante de jazz, género musical en el que se especializó hasta llegar a ser conocida como la primera cantante de jazz mexicana.

Fue hasta 1964 que Torné fue descubierta por el productor de cine mexicano Gregorio Walerstein, con quien firmó un contrato cinematográfico de exclusividad para realizar películas.

En 1965, Regina Torné grabó un LP de boleros producido por el sello discográfico Polydor México, en el que interpretó canciones del compositor y cantante Agustín Lara. El mismo año, debutó como actriz en la cinta Despedida de soltera, producción que fue estrenada en 1966, cuando tenía 22 años.

La intérprete también trabajó junto a figuras de la comedia como Marco Antonio Campos Viruta y Gaspar Henaine Capulina en Dos pintores pintorescos, película dirigida por René Cardona Jr. en 1966.

Marco Antonio Campos 'Viruta', Regina Torné y Gaspar Henaine 'Capulina' en 'Dos pintores pintorescos', película dirigida por René Cardona Jr. en 1966. ı Foto: IG fotograficamx

Lo que siguió fue una carrera prolífica con más de 30 películas y novelas. Regina Torné participó en las cintas Sólo de noche vienes (1966), Alias ‘El rata’ (1966), Jinetes de la llanura (1966), ¡Adiós cuñado! (1967), El asesino se embarca (1967), Los canallas (1968), El cuarto chino (1968), El as de oros (1968), Las luchadoras contra el robot asesino (1969), Mujeres de medianoche (1969), Blue Demon y las invasoras (1969) y La señora Muerte (1969).

En 1968, debutó por primera vez en televisión al aparecer en Turnabout for Traitors, el episodio diecinueve de la tercera temporada de la serie de espionaje estadounidense I Spy.

Otro papel memorable de Regina Torné fue en El Chavo del 8 (1978), de Chespirito, donde interpretó a la tía Gloria.

La actriz mexicana Regina Torné ı Foto: Especial

Además es recordada por su trabajo en Como agua para chocolate (1992), cinta dirigida por Alfonso Arau, donde su papel de Mamá Elena le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz.

La actriz Regina Torné también es recordada por ser Doña Prudencia Gutiérrez en La Loba (2010) y Loreto Encina en Cielo rojo (2011).

Puedes leer: