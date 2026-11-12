Grand Theft Auto VI: Personajes, música y fecha de estreno

Un anuncio del videojuego 'Grand Theft Auto VI' sobre Hollywood Boulevard, el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Los Ángeles

Grand Theft Auto nunca se ha caracterizado por seguir las reglas.

Casi tres décadas después de la llegada del videojuego, construido en torno a robar autos, huir de la policía y abrazar el caos criminal, la franquicia ha sobrevivido a la controversia, ha transformado los juegos de mundo abierto y se ha convertido en uno de los mayores vendedores del entretenimiento.

Ahora, tras una espera de 13 años desde su última entrega principal, Grand Theft Auto VI se prepara para dar otro gran golpe. El capítulo más reciente llega el 19 de noviembre con un regreso a las calles inundadas de neón de Vice City, ahora con dos protagonistas.

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¿Cuál es la historia detrás de ‘Grand Theft Auto VI’?

Esta vez, la acción regresa a Vice City, la versión ficticia de Miami creada por Rockstar, y se expande por el estado circundante de Leonida, un escenario inspirado en Florida lleno de playas, autopistas, vida nocturna y empresas criminales.

Los personajes centrales son Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que intenta mejorar sus circunstancias mediante una vida de crimen. Lucia ha sido liberada recientemente de prisión, mientras que Jason, un exsoldado que se involucró con traficantes de drogas en los Cayos de Leonida, busca un camino diferente.

Lucia en GTA VI ı Foto: Especial

Sus planes se complican cuando un trabajo criminal aparentemente sencillo sale mal, arrastrándolos a una conspiración que se extiende por toda Leonida.

Rockstar ha revelado varios personajes secundarios, entre ellos, el ladrón de bancos Raul Bautista, el aspirante a ejecutivo musical Dre’Quan Priest y el dueño de un club nocturno Boobie Ike.

¿Quiénes integran el elenco?

Rockstar ha mantenido en secreto gran parte del elenco de voces, incluidos los intérpretes detrás de Lucia y Jason.

Un actor conocido ha confirmado su participación: Stephen Root, reconocido por su trabajo en Office Space, King of the Hill y Barry. Dijo a The Associated Press en septiembre que aparece en el juego, y añadió que los fans ya habían reconocido su voz distintiva en material promocional.

En reportes se ha identificado a Root como la voz de Brian Heder, un traficante de drogas envejecido que opera desde los Cayos de Leonida.

¿Y la música?

La música ha sido parte de la identidad de Grand Theft Auto desde hace mucho tiempo.

Grand Theft Auto VI amplía esa tradición con una banda sonora original de Justice, el dúo francés de electrónica ganador del Grammy integrado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay.

Rockstar afirma que la banda sonora se adapta a las acciones y experiencias de los jugadores a lo largo del juego, cambiando según los entornos y las situaciones que encuentren.

Está previsto un álbum de la banda sonora de 30 pistas para el 11 de diciembre, con colaboraciones con artistas como Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard y Gesaffelstein.

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