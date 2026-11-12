La actriz mexicana Regina Torné murió el 11 de noviembre de 2026, a los 82 años. Quien diera vida Mamá Elena en Como Agua Para Chocolate estuvo casada con Carlos Campos en la década de los 70 y fruto de esa relación nació Regina del Pilar Campos Incháustegui.

Regina del Pilar es la única hija de la intérprete originaria de Tabasco y permanece recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. En La Razón te contamos cuántos años lleva en prisión y cuáles son los delitos de los que fue declarada culpable.

¿Por qué está en la cárcel la hija de Regina Torné, Regina del Pilar Campos Incháustegui?

Regina del Pilar Campos Incháustegui, hija de la actriz Regina Torné, fue detenida por las autoridades de la ciudad de México el 23 de enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Maribel Flores Monroy, de 26 años, madre de una niña de seis.

Según las investigaciones, Maribel era esposa de Édgar Rogelio Eslava Sánchez, con quien Regina del Pilar mantenía una relación sentimental. La hija de la actriz amenazó en varias ocasiones a esta mujer con el objetivo de que se divorciara de su esposo.

Maribel fue interceptada en San Miguel Ajusco, Tlalpan, luego fue sometida por Regina del Pilar Campos y sus tres cómplices, quienes la subieron a una camioneta, donde fue golpeada y asfixiada hasta la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado e incendiado en un paraje de la alcaldía Magdalena Contreras.

Regina Torné y su hija ı Foto: Redes Sociales

Tras el debido proceso, el 18 de septiembre de 2007, el Juzgado 62 Penal dictó a Regina del Pilar Campos Incháustegui 35 años de prisión por homicidio calificado, además de ordenar el pago de 163 mil 249 pesos por reparación del daño. Su amante, Édgar Rogelio Eslava Sánchez, recibió 26 años de prisión.

Según cálculos judiciales, ella quedaría liberada aproximadamente en 2041.

De acuerdo con la cuenta oficial de Reas de Turquesa, la actriz de Como Agua Para Chocolate tenía varios años sin visitar a su hija en la cárcel. Además, según esta información, Torné tenía bajo su custodia a sus nietas.

“Re no pudo volverse a reunir con su mamá y pues como saben la señora dejó de visitarla y apoyarla hace muchos años. Y ahora qué pasará con las hijas de Re, según yo, la señora (Regina Torné) las cuidaba”, se lee en una historia de Instagram del grupo.

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