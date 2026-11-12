La actriz Regina Torné falleció a los 82 años, dejando un legado más de cinco décadas de trayectoria en cine y televisión. Entre sus papeles más recordados se encuentran Mamá Elena en la película Como Agua Para Chocolate y Doña Prudencia en la telenovela La Loba.

Pero otro personaje memorable fue la Tía Gloria, quien cautivó al público y se robó el corazón de Don Ramón en El Chavo del 8. En La Razón te mostramos cómo lucía la intérprete y en cuántos capítulos del programa participó.

La Tía Gloria, este fue el personaje de Regina Torné en El Chavo del 8

En El Chavo del 8, la Tía Gloria fue interpretada en 1978 por Regina Torné, actriz mexicana. El personaje era Gloria, una mujer elegante y amable que llegó a la vecindad junto a su sobrina Paty.

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Con su belleza, esta nueva vecina causó emoción en Don Ramón (Ramón Valdés), quien se enamoró de ella a primera vista. Al mismo tiempo, el Profesor Jirafales (Rubén Aguirre) también se siente atraído por Gloria; la situación genera celos en Doña Florinda (Florinda Meza) y Doña Clotilde (Angelines Fernández).

Gloria apareció en cuatro episodios de El Chavo del 8 en 1978: La llegada de Gloria, La llegada de Paty, La invitación al cine y Los desmayados. Regina Torné fue la tercera actriz en encarnar a este personaje, tras la participación de Maribel Fernández (1972) y Olivia García Leyva (1975).

Aunque la aparición de la actriz originaria de Tabasco fue breve, quedó como una de las versiones más recordadas por el público.

Incluso la cuenta oficial de Instagram del programa creado por Chespirito, ante la noticia de la muerte de Torné, expresó: “Recordamos la participación de #Regina Torné en #ElChavoDel8, donde interpretó a Gloria, la tía de Paty, y formó parte de las historias que hicieron reír a generaciones. En paz descanse”.

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