Muere Ricardo de Pascual, actor de El Chavo del 8 y Vecinos, a los 85 años de edad

Murió el actor Ricardo de Pascual, quien era reconocido por actuar en producciones emblemáticas de la televisión mexicana como El Chavo del 8, Vecinos, La Familia P. Luche y Odisea Burbujas, entre otros proyectos de entretenimiento.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de la la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quienes a través de redes sociales informaron sobre la muerte de Ricardo de Pascual.

“Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, decía el comunicado que mantuvo de manera privada la causa del fallecimiento del histrión mientras que la televisión se viste de luto.

Este era el estado de salud de Ricardo de Pascual

Aunque no se sabe el motivo detrás del deceso, en los últimos años, el actor de Vecinos enfrentó diversas complicaciones de salud; requería oxígeno de manera permanente debido a afectaciones pulmonares derivadas del tabaquismo y secuelas por COVID-19.

A pesar de su lucha contra el EPOC y otros problemas físicos, siguió activo en la televisión y no planeaba retirarse mientras que pudiera desempeñarse en la profesión.

En el pasado, Ricardo superó varios problemas médicos como una una cirugía de columna, arritmias cardíacas, problemas de riñones y una obstrucción en la carótida.

“Ya estoy como carcachita que hay que echarle agua. Doy gracias a dios que me ha tocado la mujer más bella y buena del mundo (su esposa Martha), me apoya, me regaña”, contó en octubre de 2025 a Matilde Obregón durante una entrevista.

Este martes se dio a conocer la muerte del actor Ricardo de Pascual, recordado por su versatilidad y amplia trayectoria. #LasNoticiasDeFORO con @santosmondra | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/8T39RHIB4U — N+ FORO (@nmasforo) April 21, 2026

En la conversación, Martha agregó que hace varios años un médico le dio pocos meses de vida a de Pascual, pero logró superar el pronóstico: “Hemos vivido muchas aventuras juntos, un doctor lo desahució, le dijo ‘no llegas a julio’. Luego ‘no llegas a mayo, abril’. Ya van cinco abriles saliendo adelante”.

¿Quién era Ricardo de Pascual?

Ricardo de Pascual era un actor especializado en teatro y televisión, cuya carrera se extendió por más de 60 años. En la serie vecinos, interpretó distintos personajes como padre, chofer y ‘Don Cascarito’.

También entre 2002 y 2007 formó parte de La Familia P.Luche, con roles como licenciado y doctor. Su filmografía incluye títulos como Camaleones (2009), El manantial (2001) y unitarios como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Mujer, casos de la vida real.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra su colaboración con Roberto Gómez Bolaños en programas como El Chavo del Ocho, donde daba vida a el señor Calvillo y el señor Hurtado. También tuvo varias apariciones en episodios de El Chapulín Colorado.

También formó parte de El privilegio de amar, Lazos de amor, Papá soltero y Chespirito. En el programa infantil Odisea Burbujas, dio vida a Don Mugrovich, jefe del Ecoloco.

SU participación en proyectos televisivos desde los años 70’s hasta la última década dejan claro el talento de Ricardo de Pascual, quien logró convertirse en una figura recurrente para miles de televidentes mexicanos.