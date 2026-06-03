Zendaya se despide de Rue, su personaje en Euphoria | VIDEO

La muerte de Rue en la serie Euphoria fue uno de los detalles más impactantes del final de la tercera temporada de la serie de HBO Max, donde muchos comentaron sobre el triste destino del personaje de Zendaya.

A pesar de que Rue era la narradora principal de Euphoria, el público ya suponía que ella sería el personaje que moriría para el fin de la temporada, pues toda su historia parecía tenerla arrinconada a un destino lamentable.

Zendaya se despide de su personaje en Euphoria

A través de la cuenta oficial de HBO MAX, se compartió un video que muestra las últimas grabaciones de Zendaya bajo el atormentado personaje de una joven que trata de sobrellevar sus adicciones.

“Solo quiero agradecerles. Estoy muy agradecida por cada uno de ustedes, muchos han estado aquí desde el principio y me han visto crecer”, reflexionó, “ha sido un placer y un honor. Muchas gracias”, expresó.

El video dura apenas unos segundos y muestra a la famosa actriz caracterizada como el personaje protagónico de la serie dirigida por Sam Levinson, quien convivió con el staff y elenco antes de finalizar su participación en el proyecto.

Además, se muestra que la producción agradeció a Zendaya con un detalle: un pastel decorado de 4 pisos con diferentes texturas y colores con el que celebraron el trabajo que la artista brindó por tres temporadas enteras.

Este personaje logró conquistar a millones, pues durante tres temporadas enteras la vimos enfrentar las adicciones y en la última temporada, nos encontramos con un personaje que logró permanecer libre de drogas por una cantidad considerable de tiempo.

Al final de la serie, el personaje muere por una sobredosis, pero no porque la joven hubiera recaído en su enfermedad, sino por la compleja relación con Alamo, quien al final fue en gran parte su verdugo.

Por este motivo, su final fue sorprendente y muy triste para los fans, quienes comentaron que el personaje de Rue buscaba una redención que jamás logró alcanzar por una serie de situaciones complejas y en cierto grado, fuera de su alcance.

Este no fue el único personaje principal que murió en la tercera temporada de Euphoria. También Nate, interpretado por Jacob Elordi, fallece en los últimos episodios de la serie de HBO MAX.

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