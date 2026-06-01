¿Cómo termina Euphoria temporada 3? Final explicado

La serie Euphoria tuvo su final el 31 de mayo de 2026, después de 3 temporadas llenas de emoción, revelaciones impactantes y personajes complejos que obtuvieron ya su desenlace, aunque dejaran preguntas abiertas.

Rue, Maddy, Cassie, Ali y Alamo tuvieron un final inesperado para todos los fans, el cierre de la serie dejó sabor amargo con el desenlace del personaje de Zendaya, protagonista de la historia.

Final de Euphoria explicado

El final arranca con Rue siendo descubierta por la gente de Laurie, su exjefa, robando el contenido de la caja fuerte de Alamo, su actual jefe, pues así ella probaba su lealtad y que no estaba siendo una soplona.

Rue sale corriendo, pero la persiguen con un arman, hasta que otro de los hombres de Laurie va detrás de ella en un caballo y la laza como toro hasta derribarla en el suelo y se la lleva arrastrando.

Del otro lado, uno de los hombres de Alamo le dispara al sujeto del caballo y logra liberar a Rue para huir.

Alamo la felicita por haber conseguido las cosas que le robaron y le dice que es su empleada del mes, por lo que le da días libres para recuperarse y también para que se atienda una herida que la batalla le dejó en la mano.

Alamo le da un frasco con una medicina para el dolor, sin saber que esa pastilla realmente era fentanilo.

Rue se va a la casa de Ali, su padrino en la rehabilitación de drogas, y le pide quedarse en su casa en lo que se recupera, él, quien la quiere como un padre a una hija, le dice que se tome el tiempo que necesite.

Ella se queda en el sofá y tras haberse tomado la pastilla para el dolor, comienza a tener una sobredosis y empieza a agonizar. Rue empieza a imaginarse que su amigo Fezco se escapa de la cárcel y tiene que ir a ayudarlo. Así que ella llega a su viejo vecindario y hay policías que le impiden entrar a su casa.

Rue se reencuentra con su mamá en el final de Euphoria

Pero ella burla a los uniformados y entra para encontrarse con su mamá, Leslie, con quien dejó de tener contacto hace tiempo, pues su madre no le respondía las llamadas por las adicciones de su hija, aunque Rue estuvo sobria casi toda la tercera temporada, excepto cuando conoce a Angel.

Rue por fin ve a su madre, quien le extiende la mano y en un momento muy emotivo ellas se abrazan, el abrazo que Rue había esperado tanto tiempo para tener y con eso se sella la reconciliación y perdón entre madre hija.

rue reuniting with her mom then realizing she's actually dying OH I'M SICK #euphoria pic.twitter.com/zNsUY2p1PK — ★ (@POPin4k) June 1, 2026

Homenaje a Angus Cloud en el final de Euphoria

En su agonía Rue también ve a su gran amigo Fezco, quien fue uno de sus más grandes apoyos en toda la serie. Al final ella lo encuentra en un campo y ríen y se abrazan mientras ven el atardecer.

Este momento también es uno de los más emotivos porque el actor que interpretó a Fezco murió en 2023, así que fue una manera de decir que tanto Fezco como Rue ya estaban juntos en el más allá y un homenaje para el actor fallecido a causa de sobredosis por medicamentos de manera accidental.

Trecho em que Fezco e Rue aparecem juntos no último episódio de #Euphoria foi de uma cena descartada da 1ª temporada da série, em homenagem ao ator que já faleceu. pic.twitter.com/cTwpmLo2GO — UpdateCharts (@updatecharts) June 1, 2026

La muerte de Alamo Brown en el final de Euphoria

Ali no iba a dejar impune la muerte de Rue, sobre todo porque él fue quien la encontró sin vida y le hizo el test a las pastillas para saber qué contenían y fue ahí cuando él se dio cuenta que era fentanilo.

Él sabía que esas pastillas se las dio Alamo, así que cobró venganza, porque él ya no quiere ver a más jóvenes morir a causa de las drogas, pues tuvo que poner el nombre de Rue en su libro de la muerte.

Ali va al club a buscar a Alamo y lleva un arma devastadora, ahí pide hablar con el dueño y Alamo sale a dar la cara, proponen un duelo y al final el que dispare primero cuando una botella de champaña ruede hasta el piso es el que vive.

Sin embargo, Alamo no contaba con que su empleado”más fiel", Bishop lo traiciona y le da un arma sin balas, por lo que Ali le dispara a Alamo varias veces.

Maddy estaba con Alamo en ese momento, así que la muerte de Alamo representa el fin de los problemas de Maddy, pues ella tenía una deuda millonaria con él por ayudarle a encontrar a Nate para que Cassie pudiera estar con él, pero fue cuando lo hallaron muerto.

El final de la serie se da cuando Ali acaba con Alamo y viaja a Texas para encontrarse con la familia cristiana que acogía a Rue cuando ella trabajaba de mula traficando droga de México a Estados Unidos.

La familia recibe a Ali, quien se hace pasar por el papá de Rue y al final hacen una oración antes de comer para honrar la memoria de Rue. Así termina la exitosa serie que marcó a una generación en la televisión.

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