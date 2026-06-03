Sydney Sweeney protagonizará nueva versión de El Jinete sin Cabeza

Sydney Sweeney protagonizará Hollow, una nueva adaptación cinematográfica de La Leyenda de Sleepy Hollow. Sin embargo, la actriz planea traer a la vida una versión completamente diferente con tintes eróticos.

Todo sobre la nueva película de Sydney Sweeney

El próximo proyecto de Sydney Sweeney da una lectura nueva al cuento clásico de Washington Irving sobre un Jinete sin cabeza que aterroriza a un pueblo. Ahora, la historia tendrá como protagonista a la hermosa Katrina Van Tassel.

La actriz de Euphoria será la encargada de dar vida a Katrina y será productora del largometraje a través de su compañía Honey Trap, de acuerdo con información del medio especializado Deadline.

La cinta estaría basada en la novela de Anderson Beer vendida a Putnam que llegará a las librerías en otoño de 2027. Beer también estaría encargada de escribir y dirigir la película, según The Hollywood Reporter.

La cinestasta debutó como directora de largometrajes con la película de 2023 llamada Cementerio viviente: Los orígenes, basada en la novela de Stephen King.

¿De qué trata El Jinete Sin Cabeza?

Originalmente, la historia es un relato corto de 1820 sobe como el maestro Ichabod Crane compite con Brom Bones por el afector de Katrina Van Tassel, mientras que enfrentan la amenaza del Jinete sin Cabeza.

Este espectro aparece de noche y busca a las personas para robarles su cabeza, con la esperanza de encontrar una que le quede. La única manera de salvarse es cruzar a tiempo un puente.

Sydney Sweeney will star as Katrina Van Vassel in ‘HOLLOW’, directed by Lindsey Beer.



The film reimagines ‘The Legend of Sleepy Hollow’ novel through the POV of Katrina Van Tassel as the central figure in a dangerous mystery & supernatural love triangle.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/bsaHumOXC6 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 3, 2026

En la versión de Sweeney, la protagonista será Katrina, pues presenta a la joven como la figura principal de un misterio peligroso y un triángulo poderoso sobrenatural con una fuerte carga erótica.

De este modo, el proyecto buscará mezclar elementos del thriller gótico con el erotismo. Será el primer largometraje producido por la nueva empresa de Sydney tras el anuncio de su creación.

Sin duda alguna, la próxima película de Sydney Sweeney marca de nueva cuenta la imagen que busca dar la famosa, pues no es la primera vez que busca apelar a la sensualidad ni al terror, como lo hemos visto en su trabajo anterior.

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