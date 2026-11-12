Regina Torné falleció a los 82 años, según se confirmó el miércoles 11 de noviembre.

La famosa actriz, nacida Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, alcanzó gran reconocimiento por su participación en obras icónicas del cine de la Época de Oro y la televisión mexicana. Sus interpretaciones eran un deleite.

Conoce cuáles son las películas y telenovelas más destacadas de los 54 años de trayectoria artística de Regina Torné.

Estas son las películas y novelas que dieron fama a Regina Torné

Regina Torné, cuyo nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco.

Su debut como actriz fue en 1966 con la película Despedida de soltera. En ese entonces tenía 22 años.

También participó en El terrón de azúcar (1969) donde tuvo un papel memorable como Queen Bee, y en La señora Muerte (1969), donde destacó su interpretación como Marlene.

Regina Torné además es recordada por su virtuosa interpretación en Como agua para chocolate (1992), cinta de Alfonso Arau, donde su papel de Mamá Elena le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz.

Entre las telenovelas y series más emblemáticas en las que participó Regina Torné se encuentran Clarisa (1993), donde dio vida a Doña Beatriz, y Retrato de familia (1995-1996), como Miriam de Acuña.

La actriz también es recordada por ser Doña Prudencia Gutiérrez en La Loba (2010) y Loreto Encina en Cielo rojo (2011).

Además, trabajó en Siempre tuya Acapulco (2014), donde es recordada como Soraya Patiño.

Otro papel memorable de Regina Torné fue en El Chavo del 8 (1978), de Chespirito, donde interpretó a la tía Gloria.

Durante sus 54 años de trayectoria, la intérprete y productora trabajó en más de 30 películas, telenovelas y series. Estas producciones la convirtieron en una de las actrices más reconocidas del cine mexicano y en una figura referente de la televisión mexicana de los años 90 y 2000.

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