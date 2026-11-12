Derrumbe en Brooklyn deja 2 personas muertas

Los servicios de emergencia rescatan a una persona tras la catástrofe, ayer.

DOS HABITANTES murieron y 17 resultaron heridas de gravedad tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn, Nueva York, ocurrido ayer alrededor de las 16:00 horas (tiempo local). Una persona permanecía atrapada, mientras decenas de bomberos y un perro de búsqueda trabajaron para localizar a posibles víctimas.

Entre los lesionados se encuentran siete niños. hay 19 víctimas conocidas, informó el Departamento de Bomberos. Cuatro personas fueron rescatadas con vida, una de ellas dos horas y media después del colapso.

El inmueble, construido en 1930, tenía cuatro unidades, un local comercial en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores. A un costado había una obra en construcción.

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Registros municipales indican que en abril un contratista recibió una infracción por continuar trabajos de demolición pese a una orden de suspensión. El caso se resolvió en octubre tras el pago de 10 mil dólares en multas.

Los equipos de emergencia utilizaron drones y linternas para revisar los escombros. La ciudad habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja para los residentes afectados. Autoridades distritales investigan las causas del colpaso.