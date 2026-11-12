Demócratas buscan un pacto migratorio con Donald Trump

El cantante de música tejana Bobby Pulido derrotó a la representante republicana Monica De La Cruz en el Valle del Río Grande, en el extremo sur de Texas, el martes 3 de noviembre.

Congresistas demócratas de origen hispano buscan negociar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un acuerdo migratorio que proteja a millones de latinos que viven y trabajan en ese país sin documentos, luego de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

El senador Rubén Gallego y los representantes Henry Cuéllar, Vicente González, Joaquín Castro y Bobby Pulido se reunieron con organizaciones empresariales para discutir las posibilidades de una reforma. Rubén Gallego consideró que es necesario dialogar con el magnate para proteger a las familias latinas. “Todavía hay tiempo para lograr un acuerdo”, afirmó.

Por su parte, Henry Cuéllar aseguró que mantiene conversaciones con el gobierno sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los legisladores intentarán alcanzar un pacto antes de que termine el año, todavía con mayoría republicana. Si no lo consiguen, impulsarán una reforma a partir del 3 de enero, cuando tome posesión el nuevo Congreso.

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El encuentro ocurre después de que Donald Trump nombrara a Stephen Miller, responsable de diseñar las redadas y deportaciones masivas, como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Sin embargo, el mandatario reconoció que su política migratoria pudo ser “demasiado dura” y expresó su interés en negociar con los demócratas.

55 Escaños tienen los demócratas en el Senado

Asimismo, la Casa Blanca advirtió a los demócratas que sus próximas investigaciones contra el gobierno podrían tener consecuencias legales. Will Scharf, asesor jurídico presidencial, envió una carta a Robert Garcia, quien encabezará el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes a partir de enero, y sostuvo que las indagatorias deben tener un propósito legislativo legítimo.

Robert Garcia respondió que el Congreso no necesita autorización de la Casa Blanca para ejercer sus facultades de supervisión. Entre los asuntos que pretende investigar están los negocios de la familia Trump, contratos del Pentágono, inversiones de Jared Kushner en Arabia Saudita, criptomonedas y donaciones para el nuevo salón de baile presidencial. También revisará las acciones de las autoridades migratorias y el caso Jeffrey Epstein.