Papa León XIV regresa a Perú, su segunda patria

El Papa es recibido por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y dos niños en Lima, ayer.

El pontífice regresó ayer a Perú, el país que considera su segunda patria y donde pasó más de dos décadas como sacerdote misionero y obispo. Su llegada desató una celebración nacional, con alrededor de tres millones de personas en las calles para recibirlo, según el Vaticano.

El Papa, visiblemente emocionado, descendió del avión chárter de Aerolíneas Argentinas en el puerto de El Callao. La presidenta Keiko Fujimori lo recibió en la pista, donde también abrazó a dos niños que le entregaron flores.

La caravana recorrió varios kilómetros hasta Lima, entre banderas peruanas y de la Santa Sede. Algunos fieles incluso burlaron el dispositivo de seguridad para acercarse al vehículo. En el Palacio Presidencial, León cantó el himno nacional junto a la mandataria y un coro infantil.

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“Lo queremos muchísimo porque ha trabajado aquí, conoce nuestros sufrimientos, lo sabe todo”, expresó la señora Evelina Cruz, de 85 años, quien esperaba al pontífice con un muñeco de peluche con su imagen.

León XIV afirmó a su llegada: “Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, dijo durante su discurso ante la presidenta peruana y el resto de autoridades en el Teatro Nacional. Y agregó “este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo”.

El pontífice también recordó, “me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa y, por supuesto, algún buen ceviche, y me hicieron sentir uno de los suyos”.

La visita representa la etapa más personal de su gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. En el país argentino, una misa en el santuario de Nuestra Señora de Luján reunió a dos millones de personas, mientras que otro encuentro en Buenos Aires congregó a 2.5 millones.

El regreso de León XIV ocurre en medio de una situación complicada para Perú, que enfrenta pobreza, delincuencia e inestabilidad política. En 2025, de los 34 millones de habitantes del país, 25.7 por ciento vivía en pobreza monetaria.

La visita también revive episodios del pasado político. Cuando era obispo, Robert Prevost, su nombre antes de asumir el pontificado, criticó el indulto concedido en 2017 al expresidente Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria, y sostuvo que debía pedir perdón a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Los encuentros. El Papa visitará Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023, y se reencontrará con antiguos amigos. También acudirá a Cusco, antigua capital del imperio inca, donde celebrará una misa en la plaza principal, escenario del asesinato del líder indígena Túpac Amaru II en 1781.

Mientras que en Pucallpa, en la Amazonía peruana, oficiará una misa en homenaje a los pueblos indígenas, afectados por la minería ilegal de oro, el cultivo de hojas de coca, la pobreza y la violencia.

Se prevé que hoy pronuncie un discurso frente a la Catedral de Lima sobre los retos y las esperanzas del pueblo peruano. También visitará Zaña, localidad de cultura afroperuana, y el santuario de San Turibio de Mogrovejo, santo al que tiene especial devoción.

La bienvenida también se preparó con una estatua de 14 metros del Papa en El Callao, recuerdos con su imagen en los comercios de Lima y muñecas confeccionadas por internas de la prisión femenil más grande del país.