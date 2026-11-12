Destrozos y choques en Madrid y Barcelona en huelga por vivienda

Cuatro millones de trabajadores participaron ayer en una huelga general en España para exigir soluciones a la crisis de vivienda, la reducción de las rentas y mejores condiciones para acceder a un hogar. La jornada provocó afectaciones en industrias, transporte y comercios, además de manifestaciones multitudinarias y enfrentamientos con la Policía en Madrid y Barcelona.

La movilización, convocada por los sindicatos Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CCOO), fue la primera huelga general en 14 años y contó con el respaldo de organizaciones de inquilinos. Sindicatos calificaron el paro como un éxito, mientras la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estimó que menos de 5.0 por ciento de los trabajadores lo secundó.

CONCENTRACIÓN en Madrid por la huelga general de 24 horas, ayer. ı Foto: Especial

La protesta ocurre a menos de tres semanas de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, espera aprovechar el descontento por el problema habitacional, aunque su Partido Socialista está rezagado en las encuestas y enfrenta cuestionamientos por corrupción relacionados con su círculo cercano y por el accidente ferroviario mortal del mes pasado.

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El encarecimiento. España enfrenta un déficit de aproximadamente 750 mil viviendas, cifra que podría superar el millón en 2028, según el banco central. La renta mensual promedio alcanza mil 176 euros, unos mil 315 dólares, equivalente a 98.7 por ciento del salario mensual medio de un joven, de acuerdo con el Consejo Superior de la Juventud.

El Dato: Protestas y rechazo parlamental a decretos para frenar desalojos y limitar la presión sobre las rentas llevaron a convocar elecciones anticipadas.

El trabajador de 36 años de un hospital de Madrid Jesús González participó en la huelga ante la imposibilidad de conseguir una vivienda propia. “Tengo 36 años y todavía no puedo independizarme”, expresó, al señalar que los alquileres y los precios de las casas no dejan de subir.

La movilización también tiene como antecedente el desahucio y posterior muerte de Mari Carmen, una mujer de 87 años en Madrid, cuyo caso provocó semanas de manifestaciones. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, relacionó la huelga con ese episodio y responsabilizó a los gobiernos de proteger los intereses inmobiliarios.

“Hace siete semanas desahuciaron a Mari Carmen y nadie imaginó que hoy estaríamos parando el país”, expresó.

Entre las demandas están reducir las rentas, garantizar contratos indefinidos, expulsar a los especuladores y recuperar viviendas en manos de fondos de inversión y bancos. También plantean una reforma constitucional para establecer que las casas deben servir para vivir y no para especular.

73 Personas fueron arrestadas en España, ayer

Los disturbios. En Madrid, la concentración registró momentos de tensión cuando la Policía Nacional pidió a los asistentes abandonar la calzada. Hubo empujones y forcejeos, y algunos manifestantes terminaron en el suelo. La marcha central reunió a 120 mil personas, según la Delegación del gobierno, y a 400 mil, de acuerdo con el Sindicato de Inquilinas. Los participantes recorrieron Atocha y la plaza de España. Durante la movilización se escucharon consignas contra el gobierno y la patronal, así como respaldo a Mari Carmen.

En Barcelona, la manifestación principal congregó a 55 mil personas, según la Guardia Urbana, mientras los organizadores calcularon 400 mil. Al finalizar iniciaron los disturbios en alrededores del Paseo de Gracia y la plaza de Cataluña. Por la noche, se produjeron enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes en Barcelona. Imágenes de Reuters mostraron que, tras finalizar la marcha principal, se incendiaron muebles en la calle. La tensión también aumentó en Madrid, donde la policía antidisturbios utilizó balas de gomaespuma, gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los manifestantes en los alrededores de la Plaza de España.

Asimismo, jóvenes encapuchados rompieron escaparates, quemaron contenedores y levantaron barricadas con bicicletas y mobiliario urbano. También provocaron un incendio frente a una tienda Apple y lanzaron material pirotécnico contra los Mossos d’Esquadra.

Los altercados dejaron ocho detenidos, que se sumaron a otros dos arrestos registrados durante la jornada.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, condenó los ataques y respaldó a los cuerpos de seguridad. “La protesta es legítima, la violencia no”.

El Tip: El PP calificó la movilización como una huelga electoral y acusó a dirigentes de perjudicar al movimiento obrero.

Industrias y transporte. Las mayores afectaciones ocurrieron en puertos y plantas automotrices. UGT y CCOO aseguraron que el seguimiento alcanzó 90 por ciento en esos sectores y reportaron paros en fábricas de Volkswagen, en Navarra, y SEAT, en Barcelona.

También se paralizaron instalaciones de SEAT en Martorell y Ebro en Barcelona, además de la terminal de contenedores del puerto de Algeciras. Los sindicatos reportaron afectaciones en Navantia, en Ferrol, y Acerinox, en Cádiz.

La demanda eléctrica cayó 15.5 por ciento entre las 10:00 y las 11:00 horas. Los aeropuertos cancelaron 332 vuelos, 7.3 por ciento de los programados.