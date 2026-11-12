Redoblaje de Wildwood exhibe desigualdades en la industria

La industria del doblaje mexicano enfrenta una disputa por el reconocimiento, el dinero y el futuro de una profesión que durante décadas ha sido referente internacional: mientras celebridades e influencers consiguen oportunidades en grandes producciones cinematográficas, los actores especializados buscan mayor valoración para su trabajo, mejores remuneraciones y condiciones dignas.

La polémica por Wildwood: El bosque salvaje obligó a grabar nuevamente las voces de sus personajes principales después de las críticas del público, reabriendo una discusión que lleva años en las cabinas. “La gente ya no se está comprando cualquier cosa”, afirma a La Razón Aurora Mijangos, directora de doblaje.

La controversia comenzó con el estreno de la película animada de LAIKA Studios, cuando las interpretaciones de Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García provocaron inconformidad entre los espectadores. Las críticas se multiplicaron en redes sociales e incluso se organizó una petición pública para solicitar una nueva versión. La distribuidora Imagem Films México anunció un segundo doblaje, con Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim. Emilio Treviño conservará su participación.

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La controversia se agudizó con Wildwood: El bosque salvaje, pero antes, producciones como Spider-Man: A través del Spider-Verso y Transformers Uno generaron discusiones por la incorporación de personalidades de Internet y celebridades en sus versiones latinoamericanas. Asimismo, los seguidores de Dragon Ball han defendido las voces que identifican con sus personajes.

El Dato: MÉXICO concentra alrededor del 60 por ciento del mercado mundial de doblaje en español y sos-tiene una industria de la que dependen más de 10 mil trabajadores.

Mijangos cuestiona que la selección de intérpretes se base en el número de seguidores y no en su preparación.

Sobre las diferencias económicas entre los llamados star talents y los profesionales del doblaje, afirma: “Lo que a ellos les pagan es muchísimo más que a nosotros, cuando podrían pagarnos eso e invertir más en publicidad. Los actores de doblaje hacemos animación, documentales, series, películas”.

Una postura distinta, aunque crítica frente a la polémica, ofrece Mariana Lodoza, actriz que comenzó a trabajar en doblaje desde los tres años y creció dentro de una familia vinculada con esta industria: “Es desafortunado para todas las partes lo que pasó con Wildwood”.

“Lo que me da mucho gusto, es que esto haga que se volteen a ver un poquito más a los actores de doblaje. Por muchos años han estado pidiendo el reconocimiento, entonces ahorita creo que ya se nos está dando”, expresa.

Una comunidad bajo presión. Gabriel Kobayashi, actor, director y empresario al frente de la productora de doblaje Made in Spanish, sobre lo sucedido con Wildwood, señala: “No soy quien para decirle, tu trabajo es una porquería. Sólo diría que no es teatro, no es televisión, se trata de hacer un doblaje”.

El también director, con 54 años de trayectoria, cuestiona los talleres que prometen preparar actores de doblaje en apenas unas horas y defiende la formación teatral.

“El doblaje es una profesión que se debe respetar, por algo ha puesto en alto el nombre de México, por su calidad. Eso lo deben tomar en cuenta las compañías, mientras que los compañeros deben recordar que cada que uno se pare detrás de un atril, lo vamos a hacer como si fuera la primera vez”, expresa.

Por otra parte, los actores Octavio Rojas y Gerardo García también hablaron sobre la contratación de star talents, las diferencias en las condiciones económicas y los tiempos de producción.

Rojas resumió la desigualdad salarial con una frase: “Es abismal lo que ellos ganan y lo que uno gana”. Al referirse a las cantidades, expuso la diferencia entre los pagos para las celebridades y los intérpretes profesionales: “Quinientos mil pesos” frente a “siete, ocho mil, cuando mucho 20 mil pesos”. También cuestionó que el gremio siga trabajando con tarifas rezagadas: “Seguimos con los tabuladores de los años 80”.

A esta discusión se suma la protección de la identidad vocal frente a la Inteligencia Artificial. Aurora Mijangos participa en iniciativas para defender los derechos de los intérpretes y actualmente acompaña el caso del locutor Diego Carreto, cuya voz habría sido clonada para materiales relacionados con el Gobierno de Guanajuato. De acuerdo con la actriz, el 2 de diciembre está prevista una primera cita para buscar un acuerdo antes de considerar una demanda.

Del internet al atril

Algunos influencers y youtubers que han participado en grandes producciones.