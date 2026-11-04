Muere María Alicia Delgado, actriz de ‘Cero en conducta’, a los 77 años

Este miércoles 4 de noviembre, se dio a conocer la muerte de la actriz mexicana María Alicia Delgado, a los 77 años, información que fue confirmada a través de la cuenta de X de Televisa.

“Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”, escribieron en la plataforma.

#ÚltimaHora | La actriz María Alicia Delgado habría fallecido a causa de cáncer. Es recordada por su trabajo en radio, televisión y cine. #LasNoticiasDeFORO con @florenciadrodas | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/WxaX3Jejt7 pic.twitter.com/RJxLzBww5B — N+ FORO (@nmasforo) November 4, 2026

Se informó que la artista famosa por su participación en programas como ¡Anabel! padecía cáncer desde hace un tiempo; sin embargo, no se brindó mayor información sobre su estado de salud al momento de su muerte ni de los servicios funerarios que se llevarán a cabo.

¿Quién era María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado nació en Monterrey el 18 de marzo de 1949. Fue actriz y locutora que formó parte de diversos programas, desde series hasta telenovelas y series cómicas.

Realizó su debut en televisión en el año 1984 en El tesoro del saber como Marilú. Es más recordada por su participación en ¡Anabel!, al lado de Anabel Ferreira y Eugenio Derbez.

La famosa también participó en otros proyectos con el comediante, como en Derbez en cuando de 1998 a 1999 y en XHDRBZ del 2002 al 2003, donde interpretaba a diferentes personajes de los sketches realizados por el histrión.

Otro papel memorable fue en la serie Cero en Conducta, donde interpretaba a la abuela de Jorge (el personaje de Jorge Ortiz de Pinedo).

Falleció la actriz María Alicia Delgado a los 77 años. No se han dado a conocer las dudas de su deceso. Participó en programas de comedia como “Anabel” y “Derbez en cuando” y varias telenovelas. DEP. pic.twitter.com/DpcURcZEJs — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) November 4, 2026

Además, participó en telenovelas como Zacatillo, un lugar en tu corazón, Amorcito corazón, De que te quiero, te quiero, Enamorándome de Ramón y La vecina, por mencionar algunas, además de unitarios como La rosa de Guadalupe.

También hizo doblaje, pues le dio voz a La Abuelita en las películas animadas Un gallo con muchos huevos (2015), Un rescate de huevitos (2021) y Huevitos congelados (2022).

María Alicia Delgado se mantenía activa en su carrera. A los 76 años, seguía trabajando para apoyar económicamente a su hijo Rafael, un joven sordo de 28 años que estaba por terminar su carrera universitaria.

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