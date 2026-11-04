¿De qué murió Nicole Taylor, una de las trillizas de Taylor Red?

La cantante Nicole Taylor, integrante de la agrupación de música country Taylor Red, murió a los 35 años. La noticia fue dada a conocer por sus hermanas trillizas, Natalie Taylor y Nika Taylor, quienes compartieron el lunes un emotivo mensaje para recordar a la cantante y hablar sobre la enfermedad que enfrentó durante varios años.

¿Quiénes son las trillizas de Taylor Red?

Taylor Red es una banda de música country formada por las hermanas trillizas Nicole Taylor, Natalie Taylor y Nika Taylor, quienes son originarias de Misisipi, Estados Unidos.

El grupo comenzó su carrera en 2010 bajo el nombre de Red Roots y debutó con un álbum homónimo en 2011. Posteriormente publicaron los discos The Middle of Nowhere (2012) y Triplicity (2014).

En 2018, las artistas adoptaron el nombre de Taylor Red. A lo largo de su trayectoria han realizado más de mil presentaciones en vivo y lograron gran popularidad en redes sociales gracias a la canción “Country Money”, que se volvió viral en TikTok en 2021.

¿De qué murió Nicole Taylor, una de las trillizas de la banda Taylor Red?

De acuerdo con Natalie Taylor y Nika Taylor, Nicole Taylor falleció el pasado 28 de septiembre después de una batalla contra el cáncer de mama. Según comentaron, en 2022 fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa tres, una enfermedad que más tarde avanzó a etapa cuatro.

“Pensábamos que ella estaría aquí compartiendo su historia de sanación terrenal. En cambio, estamos compartiendo su historia de sanación celestial; ella está en paz y ya no sufre, así que estamos agradecidas por ello”, señaló Natalie en el video que publicaron en redes sociales.

Nika Taylor recordó que el cáncer que enfrentó su hermana era “muy agresivo”, mientras que ambas la describieron como su “líder intrépida”.

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