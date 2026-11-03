Muere mujer de 24 años mientras corría el Maratón de Nueva York para recaudar fondos para su abuelo

Rachel Apa, una joven mujer de 24 años de edad de Pensilvania que participaba por primera vez en el Maratón de Nueva York a fin de recaudar dinero para una organización benéfica de Parkinson, enfermedad que padece su abuelo, se desplomó en Central Park, a poco más de tres kilómetros de la meta, y posteriormente murió.

Rachel Apa, originaria de Lewisberry, Pensilvania, se acercaba al punto del kilómetro 38 de la carrera de 42 kilómetros 195 metros el domingo, cuando se desplomó, según el Departamento de Policía de Nueva York. La oficina del médico forense de la ciudad indicó el martes que estaba investigando la causa de la muerte de Apa.

24-year-old Rachel Apa dies after collapsing in Central Park just two miles from completing the New York City Marathon.



Her parents say they were tracking her on the marathon tracking app when she stopped moving at Mile 24.



"Final stretch," her father texted her at Mile 23,… pic.twitter.com/bK8aGNWXjm — Collin Rugg (@CollinRugg) November 3, 2026

Su padre contó a The New York Times que la joven había sufrido rabdomiólisis, una afección poco frecuente en la que los músculos pueden descomponerse durante el esfuerzo, intoxicando el cuerpo. Era su primer maratón, señaló Steve Apa.

Consternación por el deceso de Rachel Apa en el Maratón de Nueva York

New York Road Runners, el club sin fines de lucro que organiza la carrera, informó en un comunicado de prensa que una persona que estaba en el lugar le practicó resucitación cardiopulmonar a Apa, y que el personal médico del evento hizo lo propio, además de utilizar un desfibrilador.

Los paramédicos llegaron y trasladaron a Rachel Apa a un hospital, pero no pudieron salvarla. Apa, gerente de producto de tecnología industrial y exjugadora universitaria de hockey sobre césped, había corrido a fin de recaudar fondos para ayudar a la atención de la enfermedad de Parkinson en honor a su abuelo.

“Es inconcebible”, declaró su padre al rotativo. Comentó que su hija, que acababa de comenzar un programa de maestría en Charleston Southern University, estaba en “perfecta salud”.

Michaela Nicholas estaba observando la carrera y animaba a cualquier corredor cuyo nombre pudiera distinguir en el dorsal. De pronto, vio pasar a Apa.

Rachel Apa, a former Division I field hockey player at Bucknell University, collapsed in Central Park about two miles from the finish while running the NYC Marathon. Her father says she was texting him shortly before she collapsed.



Read more at the link in bio. pic.twitter.com/NNKtZwl9ZD — ABC News (@ABC) November 3, 2026

Nicholas recordó que le gritó un mensaje de aliento y vio que Apa se desplomaba unos 14 metros más adelante en el recorrido.

Nicholas, trabajadora social en un hospital, dijo que intentó consolar a Apa mientras otros dos espectadores de la carrera le practicaban la resucitación.

“Yo solo le sostuve la mano a Rachel y le hablé, y le dije que no estaba sola y que la querían, y recé por ella”, manifestó por teléfono Nicholas, trabajadora social clínica.

Mandan condolencias a familiares de joven que corría el Maratón

La muerte ocurrió mientras el maratón conmemoraba 50 años en su formato de cinco distritos. Las primeras ediciones de la carrera se habían corrido únicamente en Central Park. Una cifra récord de 61 mil corredores llegó a la meta.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Rachel tras correr en la carrera del domingo. Enviamos nuestras reflexiones y sinceras condolencias a su familia, amigos y toda la comunidad de corredores”, señaló New York Road Runners en su comunicado.

EVG