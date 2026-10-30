Regresa Daddy Yankee; lanza álbum con Bizarrap y Cardi B

El puertorriqueño Daddy Yankee marca su gran regreso a los proyectos musicales de gran formato con el estreno de La Postal, un álbum conceptual compuesto por 15 canciones publicado bajo su propio sello, DY Records.

Tras atravesar etapas de retiro, conversión y reestructuración en su carrera, el icono del reguetón retoma la primera línea de la música latina con un proyecto enfocado en explorar las distintas expresiones y matices del amor.

En La Postal, cada tema funciona visual y líricamente como una carta o correspondencia dedicada a diversas vivencias emocionales, abarcando desde la pasión romántica y las rupturas hasta el afecto familiar y el amor propio.

La producción general contó además con una importante participación de su hijo, el productor Jeremy Ayala González, añadiendo una dimensión colaborativa cercana y generacional al sonido del álbum.

El repertorio reúne una selecta lista de invitados internacionales entre los que destacan la rapera neoyorquina Cardi B en el tema ‘Cosita’ y el productor argentino Bizarrap en ‘Pa’ Que Llorar.

Mientras la colaboración con Cardi B aporta potencia urbana y bilingüe al disco, el junte con Bizarrap profundiza la alianza creativa entre ambos tras su sorpresivo trabajo conjunto a finales de 2025.

Además de estas uniones mediáticas, el álbum amplía el abanico sonoro de Daddy Yankee incorporando colaboraciones con Myke Towers en ‘Se Va’, Danny Ocean en ‘Alfombra Voladora’, De La Rose en ‘Enawo’ y el cantante indio Diljit Dosanjh en ‘Pokito’.

Con este lanzamiento, el “Big Boss” reafirma su capacidad de reinvención en la industria, ofreciendo una propuesta conceptual madura que equilibra la proyección internacional con la narrativa personal. La Postal consolida así una nueva etapa en la trayectoria de Daddy Yankee, manteniéndolo como una figura central y referente en la música urbana global.

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