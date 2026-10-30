El antes y después de Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Miami, Florida. Su aparición después de cinco años fuera de México para escapar de la justicia en el país, sorprendió en redes sociales por algo más que los cargos que enfrenta.

Preocupa apariencia de Inés Gómez Mont

La presentadora de televisión cuenta con una orden de aprehensión vigente por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la aprehensión posteriormente.

PREOCUPA SU ASPECTO!! Independientemente de que haya sido DETENIDA después de estar prófuga. Algo que ha llamado mucho la atención, es el ASPECTO de INÉS GOMEZ MONT, pues luce muy delgada y además con el rostro completamente intervenido, al parecer se hizo varios arreglitos 😱😱 pic.twitter.com/jPtdC80kVW — Doña Carmelita (@CarLon_2020) October 30, 2026

En redes sociales, se popularizó una foto que muestra el momento de la detención de Inés Gómez Mont, donde aparece con una blusa sin mangas de color blanca y una falda corta de mezclilla.

En la imagen, la famosa conductora de televisión aparece esposada y mirando a la cámara. Para el público destacó sobre todo un cambio evidente en su rostro, con arrugas más marcadas y delgadez en su rostro.

En redes sociales, destacaron que Inés Gómez Mont se sostuvo a varios arreglos, incluyendo botox en algunas zonas del rostro, lo que habría resultado en su evidente cambio físico.

¿Cómo se veía Inés Gómez Mont antes de irse a Estados Unidos?

Antes de haber salido de México, la conductora llevaba una vida rodeada de lujos en su día a día, con viajes constantes y bolsas Hermès de 3 millones de pesos.

Antes de protagonizar un escándalo por desvío de recursos, trabajó principalmente en TV Azteca y posteriormente, de Televisa. Sus principales participaciones fueron:

TV Azteca

Fuerza Informativa Azteca (área de noticias)

Los 25+ (2004–2008)

Ventaneando (2006–2009)

Venga la Alegría

Televisa

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