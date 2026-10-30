FGR confirma captura de Inés Gómez Mont en Miami, la acusa por presunta defraudación fiscal

La conductora de televisión Inés Gómez Mont quedó bajo custodia este viernes 30 de octubre en Miami, Florida, después de cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su aseguramiento y precisó que mantiene una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

El anuncio ocurrió después del intercambio de información entre los gobiernos de México y Estados Unidos, aunque la institución no identificó a la agencia estadounidense que intervino en el operativo ni precisó las circunstancias de la captura.

🚨 #ÚltimaHora | Detienen a la conductora Inés Gómez Mont en Florida



⭕ La conductora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida después de permanecer prófuga durante más de 4 años.https://t.co/IiScnVeMxQ#Noticias #InésGómezMont #Florida pic.twitter.com/UpbpdMdPQi — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 30, 2026

“Derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés N”, informó la dependencia federal mediante un mensaje oficial.

Gómez Mont permanecía fuera de México desde 2021, cuando las autoridades iniciaron su búsqueda internacional por acusaciones relacionadas con presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones también involucran a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

La conductora está acusada de presunto esquema de desvío de recursos provenientes de contratos del sistema penitenciario federal por aproximadamente dos mil 950 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía no precisó si el aseguramiento de este viernes guarda relación con ese expediente o responde exclusivamente a la orden por defraudación fiscal equiparada.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

Durante julio de 2026, el Ministerio Público Federal informó que había solicitado la detención provisional de la conductora con fines de extradición. El Departamento de Justicia estadounidense requirió entonces una petición formal que cumpliera con los elementos necesarios para continuar el procedimiento.

En septiembre, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) canceló las fichas rojas contra Gómez Mont y Álvarez Puga. La decisión provocó una reacción del Gobierno mexicano y, el 8 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitaría una explicación y buscaría restablecer las alertas internacionales.

Por separado, las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a Álvarez Puga en septiembre de 2025. Posteriormente, la FGR informó que el empresario obtuvo libertad bajo fianza y quedó sujeto a medidas de supervisión, mientras continuaba su procedimiento migratorio.

Hasta ahora, la institución federal no ha informado si solicitará el traslado inmediato de Gómez Mont a territorio mexicano, si permanece bajo custodia migratoria o si deberá comparecer primero ante una autoridad judicial estadounidense.

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