Sheinbaum destaca al Día de Muertos como parte del ‘Legado de grandeza’ de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Día de Muertos representa una tradición heredada de los pueblos originarios

En vísperas del Día de Muertos en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que esta fecha forma parte del ‘legado de grandeza’ para el país.

Durante su conferencia matutina, en la que el Salón Tesorería fue decorado con catrinas y flores de cempasúchil, la mandataria destacó que en México se tiene una visión distinta de la muerte, donde ésta forma parte de la vida en la que los ancestros regresan de visita.

“Es una concepción de la muerte como parte de la vida. Y cada día de muertos vienen nuestros ancestros a visitarnos, a estar con nosotros. Es una visión completamente distinta, una visión muy mucho más holística de lo que es la vida y lo que es algo después de la vida. Y es algo muy hermoso… es algo que debemos reconocer y es nuestro legado de grandeza”, declaró.

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Nuestras tradiciones son la fuerza y el corazón de México.



El Día de Muertos nos conecta con nuestras raíces y honra la memoria de quienes nos precedieron, una sabiduría ancestral de nuestros pueblos originarios que hoy trasciende fronteras.



Junto a la Presidenta… pic.twitter.com/q6bDJQfAg6 — Raúl Morón Orozco (@raulmoronO) October 30, 2026

Subrayó que la permanencia de estas tradiciones son el vínculo del México actual con los pueblos antes de la llegada de los españoles.

Además, considera que en los últimos años se recuperó el arraigo a estas fechas, luego de que hubo una época en la que Halloween hizo que se perdiera el Día de muertos.

Por otro lado, comentó que estas tradiciones también se han convertido en un atractivo turístico, ya que personas de diversas partes del mundo visitan el país para conocer cómo se vive.

De igual manera, motivan la movilidad interna, por ejemplo, entre quienes se trasladan desde otras entidades rumbo a la Ciudad de México para ver la monumental catrina que el gobierno capitalino instaló.

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MSL