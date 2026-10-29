Inaugura Clara Brugada mega ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo de CDMX

Clara Brugada Molina, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró la tarde de este jueves la mega ofrenda de Dia de Muertos en el Zócalo de la capital del país.

Durante el evento, la mandataria chilanga puntualizó que para la conformación de dicho altar, se ocuparon 75 mil flores de cempasúchil, micas que son acompañadas por varias esculturas de ajolotes, mismas que también se encuentran rodeadas de flores.

“En muchas culturas, la muerte representa una frontera definitiva. Representa una puerta que se cierra para siempre. Allí donde el destino quiere cerrar un camino, nuestro pueblo abre de par en par las puertas de nuestros corazones para que regresen nuestros seres queridos. El Día de Muertos es la forma más mexicana de desobedecer la tiranía del tiempo. Es una rebelión amorosa contra el olvido”, dijo la mandataria.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presenta la Catrina más alta del mundo en la Ofrenda Monumental del Zócalo 2026. https://t.co/e0ALiVaY9i — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 30, 2026

A propósito de la celebración de Día de Muertos, la Jefa de Gobierno también puntualizó que en toda la Ciudad de México, se plantaron cerca de 10 millones de flores de cempasúchil, las cuales están distribuidas en las 16 alcaldías chilangas.

“Si hoy el Zócalo es un mar dorado de cempasúchil por todos lados, se lo debemos a las miles de manos campesinas de la Ciudad de México que sembraron esta planta para ustedes. Fueron 10 millones de plantas sembradas para que esta ciudad tuviera cómo recordar a sus muertos”, concluyó Brugada Molina.

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MSL