La Catrina monumental del Zócalo rompe Récord Guinness; mide más de 33 metros

Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo

Durante la inauguración de la tradicional ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recibió el reconocimiento por la Catrina más grande del mundo.

La mandataria capitalina reconoció a los artistas del taller de arte Xibalba y autoridades que participaron en esta obra en homenaje a José Guadalupe Posada.

Alfredo Arista, juez de Récord Guinness, fue el encargado de confirmar que la Catrina que se posa en el Zócalo, frente a la Bandera y la Catedral Metropolitana es la más alta del planeta con una altura de 33.411 metros.

En Vivo | Sigue la transmisión de la Catrina más alta del mundo en la Ofrenda Monumental del Zócalo 2026. https://t.co/ofvDfv0NrP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 30, 2026

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MSL