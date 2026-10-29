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La Catrina monumental del Zócalo rompe Récord Guinness; mide más de 33 metros

La monumental figura instalada frente a la Catedral Metropolitana alcanzó una altura de 33.411 metros y fue reconocida oficialmente

Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo
Últimos detalles de la Catrina gigante de 32 metros en el Zócalo Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

Durante la inauguración de la tradicional ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, recibió el reconocimiento por la Catrina más grande del mundo.

La mandataria capitalina reconoció a los artistas del taller de arte Xibalba y autoridades que participaron en esta obra en homenaje a José Guadalupe Posada.

Alfredo Arista, juez de Récord Guinness, fue el encargado de confirmar que la Catrina que se posa en el Zócalo, frente a la Bandera y la Catedral Metropolitana es la más alta del planeta con una altura de 33.411 metros.

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MSL

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